Відключення води в Одесі 21 червня: адреси

Тисячі одеситів залишились без води до вечора — адреси
Сьогодні, 21 червня, жителі Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повністю повернути увечері — о 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Фонтанська дорога — усі будинки;
- вул. Золотий берег — усі будинки;
- пров. Дачний — усі будинки.
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки;
- вул. Євгена Чикаленко, 68 — 74.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про відключення в Одесі
Нагадаємо, що без води цілу добу будуть жителі Пересипського району Одеси. Водопостачання планують поновити аж ввечері — о 21:00. Зі списком адрес можна ознайомитись за посиланням.
Також ми писали, що деякі одесити залишились на цілий день без світла через ремонтні роботи на мережах. Електропостачання планують відновити близько 20:00.
Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.
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