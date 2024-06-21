Відключення води в Одесі 21 червня: адреси

Людина миє руки. Фото: Freepik

Сьогодні, 21 червня, жителі Одеси залишилися без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повністю повернути увечері — о 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Фонтанська дорога — усі будинки;

вул. Золотий берег — усі будинки;

пров. Дачний — усі будинки.

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Євгена Чикаленко, 68 — 74.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про відключення в Одесі

Нагадаємо, що без води цілу добу будуть жителі Пересипського району Одеси. Водопостачання планують поновити аж ввечері — о 21:00. Зі списком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також ми писали, що деякі одесити залишились на цілий день без світла через ремонтні роботи на мережах. Електропостачання планують відновити близько 20:00.

Додамо, в Одеській області сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють цілодобово. Також зі списком планових робіт на мережах можна ознайомитись за посиланням.