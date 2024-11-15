Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов остались без света — адреса arrow

Тысячи одесситов остались без света — адреса

15 ноября 2024 09:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 15 ноября, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света. Причина — ремонтные работы на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может меняться в зависимости от того, насколько сложный ремонт.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
В Одессе часть улиц осталась без света — причины - фото 1
Адреса отключения света.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а,12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Гранатная, 1–25;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
  • Граничная, 3а-74;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • Святослава Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Кордонный, 1-35;
  • пер. Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. К. Пигрова (пров. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 17:00.

  • Гранатная, 28–54;
  • Дубовая, 131;
  • Педагогическая, 2-7;
  • Профсоюзная, 2-34/1;
  • Пшеничная, 7-24;
  • Радостная, 32-54;
  • Святослава Рихтера, 35-65;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10;
  • Туристская, 20–46;
  • дорога Фонтанская, 43, 45, 47;
  • пер. 1-й Кипарисный, 2,4;
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4;
  • пер. Джутовый, 1-10а;
  • пер. Экономический, 1, 3, 5;
  • пер. Конструкторский, 1-11;
  • пер. Литавровый (пер. Москвина), 1-12;
  • пер. Педагогический, 5, 5а;
  • пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12;
  • пер. Радиальный, 1-12;
  • пер. Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Академика Королева, 69-75;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 15-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104,195;
  • Айвазовского (Тимирезева), 34;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • Николаевская дорога, 168–257;
  • пер. Векслера, 1.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, про отсутствие света можно сообщить удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, бывшая член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий раскритиковала заявления относительно повышения тарифов на электроэнергию. Также одесское ОСМД получило грант почти на 1 млн грн на установление солнечной электростанции

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

09:48 Рютте призвал оказать Украине больше помощи и объяснил причину

09:48 Эти 5 советов защитят ваш смартфон от морозов зимой

09:39 Должно остановиться — Трамп сделал новое заявление о войне

09:33 Тысячи одесситов остались без света — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:33 На аукционе продали редкие 5 копеек — сколько стоили

09:21 Оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты — сколько сбила ПВО

09:17 Ночной обстрел Одессы — названы цели россиян

09:16 В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

09:05 В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

09:48 Рютте призвал оказать Украине больше помощи и объяснил причину

09:48 Эти 5 советов защитят ваш смартфон от морозов зимой

09:39 Должно остановиться — Трамп сделал новое заявление о войне

09:33 Тысячи одесситов остались без света — адреса

09:33 На аукционе продали редкие 5 копеек — сколько стоили

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:21 Оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты — сколько сбила ПВО

09:17 Ночной обстрел Одессы — названы цели россиян

09:16 В Киеве случилась стрельба между мужчинами — как их наказал суд

09:05 В порту Нидерландов нашли 700 кг кокаина среди бананов

09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд