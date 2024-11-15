В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 15 ноября, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света. Причина — ремонтные работы на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может меняться в зависимости от того, насколько сложный ремонт.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Адреса отключения света.

Где нет света

Центральный РЭС:

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Малишевского (Гастело), 9-55;

Гранатная, 1–25;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;

Граничная, 3а-74;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;

Платанова, 1-126;

Радостная, 114,116;

Святослава Рихтера, 8-109;

Сельская, 7-44;

Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-19;

Ференца Листа;

дорога Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Гранатный, 2-8/корп.;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Кордонный, 1-35;

пер. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. К. Пигрова (пров. Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2-12;

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 17:00.

Гранатная, 28–54;

Дубовая, 131;

Педагогическая, 2-7;

Профсоюзная, 2-34/1;

Пшеничная, 7-24;

Радостная, 32-54;

Святослава Рихтера, 35-65;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10;

Туристская, 20–46;

дорога Фонтанская, 43, 45, 47;

пер. 1-й Кипарисный, 2,4;

пер. 3-й Кипарисный, 1-4;

пер. Джутовый, 1-10а;

пер. Экономический, 1, 3, 5;

пер. Конструкторский, 1-11;

пер. Литавровый (пер. Москвина), 1-12;

пер. Педагогический, 5, 5а;

пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12;

пер. Радиальный, 1-12;

пер. Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а;

Академика Королева, 69-75;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 15-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104,195;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;

пер. Абрикосовый, 1-29, 43;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Николаевская дорога, 168–257;

пер. Векслера, 1.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, про отсутствие света можно сообщить удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, бывшая член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий раскритиковала заявления относительно повышения тарифов на электроэнергию. Также одесское ОСМД получило грант почти на 1 млн грн на установление солнечной электростанции.