В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Тысячи одесситов остались без света — адреса
В пятницу, 15 ноября, десятки улиц в разных районах Одессы остались без света. Причина — ремонтные работы на электросетях. Вернуть электрику обещают до вечера, но время может меняться в зависимости от того, насколько сложный ремонт.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Центральный РЭС:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а,12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Гранатная, 1–25;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
- Граничная, 3а-74;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
- Платанова, 1-126;
- Радостная, 114,116;
- Святослава Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5-9;
- пер. Кордонный, 1-35;
- пер. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. К. Пигрова (пров. Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2-12;
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 17:00.
- Гранатная, 28–54;
- Дубовая, 131;
- Педагогическая, 2-7;
- Профсоюзная, 2-34/1;
- Пшеничная, 7-24;
- Радостная, 32-54;
- Святослава Рихтера, 35-65;
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10;
- Туристская, 20–46;
- дорога Фонтанская, 43, 45, 47;
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4;
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4;
- пер. Джутовый, 1-10а;
- пер. Экономический, 1, 3, 5;
- пер. Конструкторский, 1-11;
- пер. Литавровый (пер. Москвина), 1-12;
- пер. Педагогический, 5, 5а;
- пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12;
- пер. Радиальный, 1-12;
- пер. Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Академика Королева, 69-75;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 15-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104,195;
- Айвазовского (Тимирезева), 34;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- Николаевская дорога, 168–257;
- пер. Векслера, 1.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если в квартире исчез свет, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, про отсутствие света можно сообщить удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, бывшая член Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий раскритиковала заявления относительно повышения тарифов на электроэнергию. Также одесское ОСМД получило грант почти на 1 млн грн на установление солнечной электростанции.
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