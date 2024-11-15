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Тисячі одеситів залишилися без світла — адреси

15 листопада 2024 09:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 15 листопада, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Богуна, 6а,12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Гранатна, 1-25;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79; 
  • Кордонна, 3а-74; 
  • Косяченка Олексія, 1-54/2; 
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Святослава Ріхтера, 8-109; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Ференца Ліста;
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Туристський, 2-12; 
  • проїзд Бузковий, 1-6. 

Роботи  до 17:00.

  • Гранатна, 28-54; 
  • Дубова, 1-31; 
  • Педагогічна, 2-7; 
  • Профспілкова, 2-34/1;
  • Пшенична, 7-24; 
  • Радісна, 32-54; 
  • Святослава Ріхтера, 35-65; 
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10;
  • Туристська, 20-46; 
  • дорога Фонтанська, 43, 45, 47; 
  • пров. 1-й Кипарисний, 2,4; 
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4; 
  • пров. Джутовий, 1-10а; 
  • пров. Економічний, 1, 3, 5; 
  • пров. Конструкторський, 1-11; 
  • пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1-12; 
  • пров. Педагогічний, 5, 5а; 
  • пров. Північний, 3, 4а, 8, 10, 12; 
  • пров. Радіальний, 1-12; 
  • пров. Тополиний, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Академіка Корольова, 69-75; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 15-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84-104,195; 
  • Айвазовького (Тимірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.  

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Миколаївська дорога, 168-257;
  • пров. Векслера, 1. 

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій розкритикувала заяви щодо підвищення тарифів на електроенергію. Також одеське ОСББ отримало грант майже на 1 млн грн на встановлення сонячної електростанції

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