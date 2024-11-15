В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Тисячі одеситів залишилися без світла — адреси
У п'ятницю, 15 листопада, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а,12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гранатна, 1-25;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79;
- Кордонна, 3а-74;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- Святослава Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5-9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2-12;
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 17:00.
- Гранатна, 28-54;
- Дубова, 1-31;
- Педагогічна, 2-7;
- Профспілкова, 2-34/1;
- Пшенична, 7-24;
- Радісна, 32-54;
- Святослава Ріхтера, 35-65;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10;
- Туристська, 20-46;
- дорога Фонтанська, 43, 45, 47;
- пров. 1-й Кипарисний, 2,4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4;
- пров. Джутовий, 1-10а;
- пров. Економічний, 1, 3, 5;
- пров. Конструкторський, 1-11;
- пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1-12;
- пров. Педагогічний, 5, 5а;
- пров. Північний, 3, 4а, 8, 10, 12;
- пров. Радіальний, 1-12;
- пров. Тополиний, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а;
- Академіка Корольова, 69-75;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 15-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104,195;
- Айвазовького (Тимірязєва), 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Миколаївська дорога, 168-257;
- пров. Векслера, 1.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій розкритикувала заяви щодо підвищення тарифів на електроенергію. Також одеське ОСББ отримало грант майже на 1 млн грн на встановлення сонячної електростанції.
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