В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 15 листопада, десятки вулиць у різних районах Одеси залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на електромережах. Повернути електрику обіцяють до вечора, але час може змінюватися залежно від того, наскільки складний ремонт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Малішевського (Гастело), 9-55;

Гранатна, 1-25;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка), 1-79;

Кордонна, 3а-74;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

Святослава Ріхтера, 8-109;

Сільська, 7-44;

Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а, Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-19;

Ференца Ліста;

дорога Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Гранатний, 2-8/корп.;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5-9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2-12;

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 17:00.

Гранатна, 28-54;

Дубова, 1-31;

Педагогічна, 2-7;

Профспілкова, 2-34/1;

Пшенична, 7-24;

Радісна, 32-54;

Святослава Ріхтера, 35-65;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10;

Туристська, 20-46;

дорога Фонтанська, 43, 45, 47;

пров. 1-й Кипарисний, 2,4;

пров. 3-й Кипарисний, 1-4;

пров. Джутовий, 1-10а;

пров. Економічний, 1, 3, 5;

пров. Конструкторський, 1-11;

пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1-12;

пров. Педагогічний, 5, 5а;

пров. Північний, 3, 4а, 8, 10, 12;

пров. Радіальний, 1-12;

пров. Тополиний, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а;

Академіка Корольова, 69-75;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 15-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104,195;

Айвазовького (Тимірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;

пров. Абрикосовий, 1-29, 43;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Миколаївська дорога, 168-257;

пров. Векслера, 1.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій розкритикувала заяви щодо підвищення тарифів на електроенергію. Також одеське ОСББ отримало грант майже на 1 млн грн на встановлення сонячної електростанції.