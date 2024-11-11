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Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса

11 ноября 2024 09:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения
Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 11 ноября, в Одессе, кроме экстренных отключений, будут проводиться плановые ремонтные работы на ряде улиц. Жители нескольких районов останутся без электроснабжения до 19:00. В зависимости от сложности ремонта время включения может изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Б-р Итальянский, 2-8, 11;
  • Бажана,1-20;
  • О. Благовидовой (Костровая), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Ближние Мельницы, Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • Большая Арнаутская, 24-91;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Гранатная, 1-25,
  • Европейская, 81–93;
  • Йозефа Прибика, 7-49;
  • Канатная, 72-81;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского;
  • Граничная, 3а-74в;
  • Косяченко Алексея, 1-44;
  • Листа Ференца (Елина);
  • Малая Арнаутская, 36-107;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54;
  • Осипова, 39–50/52;
  • Пантелеймоновская, 54-76;
  • Платановая;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-83;
  • Радостная, 114,116;
  • Ришельевская, 66, 68;
  • Святослава Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25;
  • Старорозничная, 16/18, 20;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Тесс, 1-60;
  • Туристская, 1-19;
  • Успенская, 61;
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна);
  • Ямчитского, 3,3а;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый;
  • пер. Сиреневый;
  • пер. Гранатный, 2-8/1;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5,7,9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Ониловой, 13-17;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Ахматовой, 6, 34-40;
  • Костанди, 25-77а;
  • Львовская, 52;
  • Равенства, 2-28, 46а;
  • Сумская, 24-69б;
  • Айвазовского (Тимирязева), 72-84в;
  • Харьковская, 1-20;
  • Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 5;
  • дорога Фонтанская, 129;
  • Костанди, 60;
  • Харьковская, 20б;
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12.

Работы до 17:00.

  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Абрикосовая, 4-105а;
  • пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • пер. Львовский, 76;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197;
  • пер. Равенства, 92;
  • Рыболовная, 20;
  • дорога Фонтанская, 106/37,40;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Метизна (1-я линия 8 марта);
  • Ковровая (2-я линия 8 марта);
  • Гобеленова (3-я линия 8 марта);
  • Профессиональная (4а линия 8 марта);
  • Бондарная (5-я линия 8 марта);
  • Аграрная, 1-21.

Работы до 17:00.

  • Академика Заболотного, 57/2-67;
  • Балтская дорога, 37-84а;
  • Вячеслава Кириллова, 1а-42;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63;
  • Главная, 1–33;
  • Холмистая, 1-15;
  • Звонкая, 1-32;
  • Жевахова, 19, 92, 94;
  • Жевахова гора, 17, 72, 87;
  • Закарпатская, 1-72;
  • Кавказская, 1-41;
  • Карьерная, 1-24;
  • Февральская, 1-59;
  • Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34;
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
  • Посевная, 1-56;
  • Прокатная, 1-12а;
  • ул. Семена Палия, 93;
  • Флотская, 2-29;
  • Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29а;
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);
  • Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта);
  • Пробковый пер. (4й пер. 8 марта);
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта);
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта);
  • ул. (9-й пер. Восьмого марта);
  • пер. 1-й, 2-й Февральский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский;
  • пер. Асеева;
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4;
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35;
  • пер. Владимира Терещенко, 7,13а;
  • пер. Игоря Киселева, 1-33;
  • пер. Кавказский, 1-8;
  • пер. Навигационный, 1-19;
  • пер. Неплия, 1-12;
  • пер. Олега Андрейца, 1,6,7, 3;
  • пер. Олега Стороженко, 2-10;
  • пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10;
  • спуск Восьмого марта, 1-6.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилье исчез свет, проверьте сначала на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе применяют экстренные отключения электроэнергии. Такие же ограничения внедрены в других регионах Украины.

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