В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

Сегодня, 11 ноября, в Одессе, кроме экстренных отключений, будут проводиться плановые ремонтные работы на ряде улиц. Жители нескольких районов останутся без электроснабжения до 19:00. В зависимости от сложности ремонта время включения может изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Центральный РЭС:

Б-р Итальянский, 2-8, 11;

Бажана,1-20;

О. Благовидовой (Костровая), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Ближние Мельницы, Богуна, 6а, 12/2, 21;

О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;

Большая Арнаутская, 24-91;

Гимназическая, 3–30;

Гранатная, 1-25,

Европейская, 81–93;

Йозефа Прибика, 7-49;

Канатная, 72-81;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 1-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Композитора Лятошинского;

Граничная, 3а-74в;

Косяченко Алексея, 1-44;

Листа Ференца (Елина);

Малая Арнаутская, 36-107;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54;

Осипова, 39–50/52;

Пантелеймоновская, 54-76;

Платановая;

Итальянская (Пушкинская), 41-83;

Радостная, 114,116;

Ришельевская, 66, 68;

Святослава Рихтера, 8-109;

Сельская, 7-44;

Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25;

Старорозничная, 16/18, 20;

Текстильщиков, 1-14а;

Тесс, 1-60;

Туристская, 1-19;

Успенская, 61;

Ивана Фунтового (Бабаджаняна);

Ямчитского, 3,3а;

дорога Овидиопольская, 3/1;

пер. 1-й, 2-й Сиреневый;

пер. Сиреневый;

пер. Гранатный, 2-8/1;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5,7,9;

пер. Граничный, 1-35;

пер. Короткое, 2-4;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Ониловой, 13-17;

пер. Парашютный, 1, 1б;

пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2-12б;

проезд Сиреневый, 1-6;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Ахматовой, 6, 34-40;

Костанди, 25-77а;

Львовская, 52;

Равенства, 2-28, 46а;

Сумская, 24-69б;

Айвазовского (Тимирязева), 72-84в;

Харьковская, 1-20;

Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39;

Юннатов, 1-15;

Елочная, 5;

дорога Фонтанская, 129;

Костанди, 60;

Харьковская, 20б;

пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;

пер. 1-й Юннатов, 1-12.

Работы до 17:00.

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Абрикосовая, 4-105а;

пер. Абрикосовая, 1-29, 43;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

пер. Львовский, 76;

Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;

пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197;

пер. Равенства, 92;

Рыболовная, 20;

дорога Фонтанская, 106/37,40;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Метизна (1-я линия 8 марта);

Ковровая (2-я линия 8 марта);

Гобеленова (3-я линия 8 марта);

Профессиональная (4а линия 8 марта);

Бондарная (5-я линия 8 марта);

Аграрная, 1-21.

Работы до 17:00.

Академика Заболотного, 57/2-67;

Балтская дорога, 37-84а;

Вячеслава Кириллова, 1а-42;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63;

Главная, 1–33;

Холмистая, 1-15;

Звонкая, 1-32;

Жевахова, 19, 92, 94;

Жевахова гора, 17, 72, 87;

Закарпатская, 1-72;

Кавказская, 1-41;

Карьерная, 1-24;

Февральская, 1-59;

Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34;

Петра Болбочана (Мичурина), 4а;

Посевная, 1-56;

Прокатная, 1-12а;

ул. Семена Палия, 93;

Флотская, 2-29;

Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29а;

Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);

Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);

Паркетный пер. (3й пер. 8 марта);

Пробковый пер. (4й пер. 8 марта);

Анкерный пер. (6й пер. 8 марта);

Мебельный пер. (8й пер. 8 марта);

ул. (9-й пер. Восьмого марта);

пер. 1-й, 2-й Февральский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский;

пер. Асеева;

пер. Баркасный, 1,1а,2,4;

пер. Бориса Кифоренко, 2-35;

пер. Владимира Терещенко, 7,13а;

пер. Игоря Киселева, 1-33;

пер. Кавказский, 1-8;

пер. Навигационный, 1-19;

пер. Неплия, 1-12;

пер. Олега Андрейца, 1,6,7, 3;

пер. Олега Стороженко, 2-10;

пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10;

спуск Восьмого марта, 1-6.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилье исчез свет, проверьте сначала на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе применяют экстренные отключения электроэнергии. Такие же ограничения внедрены в других регионах Украины.