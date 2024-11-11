В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения

Тысячи одесситов остались без света до вечера — адреса
Сегодня, 11 ноября, в Одессе, кроме экстренных отключений, будут проводиться плановые ремонтные работы на ряде улиц. Жители нескольких районов останутся без электроснабжения до 19:00. В зависимости от сложности ремонта время включения может изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Центральный РЭС:
- Б-р Итальянский, 2-8, 11;
- Бажана,1-20;
- О. Благовидовой (Костровая), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Ближние Мельницы, Богуна, 6а, 12/2, 21;
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- Большая Арнаутская, 24-91;
- Гимназическая, 3–30;
- Гранатная, 1-25,
- Европейская, 81–93;
- Йозефа Прибика, 7-49;
- Канатная, 72-81;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Композитора Лятошинского;
- Граничная, 3а-74в;
- Косяченко Алексея, 1-44;
- Листа Ференца (Елина);
- Малая Арнаутская, 36-107;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54;
- Осипова, 39–50/52;
- Пантелеймоновская, 54-76;
- Платановая;
- Итальянская (Пушкинская), 41-83;
- Радостная, 114,116;
- Ришельевская, 66, 68;
- Святослава Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25;
- Старорозничная, 16/18, 20;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Тесс, 1-60;
- Туристская, 1-19;
- Успенская, 61;
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна);
- Ямчитского, 3,3а;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый;
- пер. Сиреневый;
- пер. Гранатный, 2-8/1;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5,7,9;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Короткое, 2-4;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Ониловой, 13-17;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2-12б;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Ахматовой, 6, 34-40;
- Костанди, 25-77а;
- Львовская, 52;
- Равенства, 2-28, 46а;
- Сумская, 24-69б;
- Айвазовского (Тимирязева), 72-84в;
- Харьковская, 1-20;
- Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39;
- Юннатов, 1-15;
- Елочная, 5;
- дорога Фонтанская, 129;
- Костанди, 60;
- Харьковская, 20б;
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;
- пер. 1-й Юннатов, 1-12.
Работы до 17:00.
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Абрикосовая, 4-105а;
- пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- пер. Львовский, 76;
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;
- пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197;
- пер. Равенства, 92;
- Рыболовная, 20;
- дорога Фонтанская, 106/37,40;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Метизна (1-я линия 8 марта);
- Ковровая (2-я линия 8 марта);
- Гобеленова (3-я линия 8 марта);
- Профессиональная (4а линия 8 марта);
- Бондарная (5-я линия 8 марта);
- Аграрная, 1-21.
Работы до 17:00.
- Академика Заболотного, 57/2-67;
- Балтская дорога, 37-84а;
- Вячеслава Кириллова, 1а-42;
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63;
- Главная, 1–33;
- Холмистая, 1-15;
- Звонкая, 1-32;
- Жевахова, 19, 92, 94;
- Жевахова гора, 17, 72, 87;
- Закарпатская, 1-72;
- Кавказская, 1-41;
- Карьерная, 1-24;
- Февральская, 1-59;
- Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34;
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
- Посевная, 1-56;
- Прокатная, 1-12а;
- ул. Семена Палия, 93;
- Флотская, 2-29;
- Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29а;
- Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);
- Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);
- Паркетный пер. (3й пер. 8 марта);
- Пробковый пер. (4й пер. 8 марта);
- Анкерный пер. (6й пер. 8 марта);
- Мебельный пер. (8й пер. 8 марта);
- ул. (9-й пер. Восьмого марта);
- пер. 1-й, 2-й Февральский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский;
- пер. Асеева;
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4;
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35;
- пер. Владимира Терещенко, 7,13а;
- пер. Игоря Киселева, 1-33;
- пер. Кавказский, 1-8;
- пер. Навигационный, 1-19;
- пер. Неплия, 1-12;
- пер. Олега Андрейца, 1,6,7, 3;
- пер. Олега Стороженко, 2-10;
- пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10;
- спуск Восьмого марта, 1-6.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если в жилье исчез свет, проверьте сначала на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе применяют экстренные отключения электроэнергии. Такие же ограничения внедрены в других регионах Украины.
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