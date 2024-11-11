В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Електрик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 11 листопада, в Одесі, окрім екстрених відключень, проводитимуться планові ремонтні роботи на низці вулиць. Мешканці кількох районів залишаться без електропостачання до 19:00. Залежно від складності ремонту, час включення може змінюватись.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Центральний РЕМ:

Б-р Італійський, 2-8, 11;

Бажана,1-20;

О. Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Ближні Млини, Богуна, 6а, 12/2, 21;

О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;

Велика Арнаутська, 24-91;

Гімназична, 3-30;

Гранатна, 1-25,

Європейська, 81-93;

Йозефа Прибіка, 7-49;

Канатна, 72-81;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 1-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Композитора Лятошинського;

Кордонна, 3а-74в;

Косяченка Олексія,1-44;

Ліста Ференца (Єліна);

Мала Арнаутська, 36-107;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Михайла Омеляновича-Павленка (Маріїнська), 1-6, 30-54;

Осипова, 39-50/52;

Пантелеймонівська, 54-76;

Платанова;

Італійська (Пушкінська), 41-83;

Радісна, 114,116;

Рішельєвська, 66, 68;

Святослава Ріхтера, 8-109;

Сільська, 7-44;

Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-25;

Старорізнична, 16/18, 20;

Текстильників, 1-14а;

Тесс, 1-60;

Туристська, 1-19;

Успенська, 61;

Івана Фунтового (Бабаджаняна);

Ямчитського, 3,3а;

дорога Овідіопольська, 3/1;

пров. 1-й, 2-й Бузковий;

пров. Бузковий;

пров. Гранатний, 2-8/1;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5,7,9;

пров. Кордонний, 1-35;

пров. Короткий, 2-4;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Онілової, 13-17;

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2-12б;

проїзд Бузковий, 1-6;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33-41.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Ахматової, 6, 34-40;

Костанді, 25-77а;

Львівська, 52;

Рівності, 2-28, 46а;

Сумська, 24-69б;

Айвазовського (Тімірязєва), 72-84в;

Харківська, 1-20;

Архітектора Нештурхи (Шишкіна), 39;

Юннатів, 1-15;

Ялинкова, 5;

дорога Фонтанська, 129;

Костанді, 60;

Харківська, 20б;

пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106;

пров. 1-й Юннатів, 1-12.

Роботи до 17:00.

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Абрикосова, 4-105а;

пров. Абрикосовий, 1-29, 43;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

пров. Львівський, 76;

Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195;

пров. 1-й Рівності, 90, 86, 197;

пров. Рівності, 92;

Рибальська, 20;

дорога Фонтанська, 106/37,40;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Метизна (1-а лінія 8 березня);

Килимова (2-а лінія 8 березня);

Гобеленова (3а лінія 8 березня);

Фахова (4а лінія 8 березня);

Бондарна (5а лінія 8 березня);

Аграрна, 1-21.

Роботи до 17:00.

Академіка Заболотного, 57/2-67;

Балтська дорога, 37-84а;

В’ячеслава Кирилова, 1а-42;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-63;

Головна, 1-33;

Горбиста, 1-15;

Дзвінка, 1-32;

Жевахова, 19, 92, 94;

Жевахова гора, 17, 72, 87;

Закарпатська, 1-72;

Кавказька, 1-41;

Кар’єрна, 1-24;

Лютнева, 1-59;

Марсельська, 36, 32/2, 32/1, 34;

Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;

Посівна, 1-56;

Прокатна, 1-12а;

вул. Семена Палія, 93;

Флотська, 2-29а;

Волова Площа (пл. Мічурина), 2-29а;

Технарський пров. (1-й пров. 8 березня);

Арковий пров. (2-й пров. 8 березня);

Паркетний пров. (3й пров. 8 березня);

Корковий пров. (4й пров. 8 березня);

Анкерний пров. (6й пров. 8 березня);

Меблевий пров. (8й пров. 8 березня);

Волтона пров. (9-й пров. Восьмого березня);

пров. 1-й, 2-й Лютневий;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський;

пров. Асєєва;

пров. Баркасний, 1,1а,2,4;

пров. Бориса Кифоренка, 2-35;

пров. Володимира Терещенка, 7,13а;

пров. Ігоря Кисельова, 1-33;

пров. Кавказький, 1-8;

пров. Навігаційний, 1-19;

пров. Неплія, 1-12;

пров. Олега Андрійця, 1,6,7, 3;

пров. Олега Стороженка, 2-10;

пров. Олександра Пресича, 2-26, 2-10;

узвіз Восьмого березня, 1-6.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі зникло світло, перевірте спочатку на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі застосовують екстрені відключення електроенергії. Такі ж обмеження впроваджені в і інших регіонах України.