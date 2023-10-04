Тысячи одесситов остались без света

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 4 октября, из-за необходимости проведения ремонтных работ на электросетях города у потребителей разных районов Одессы будет отсутствовать напряжение в сети. Энергетики обещают вернуть свет в дома как можно скорее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

пер. 1-2й Академический, 1-21;

пер. 1-2й Китобойный, 4-50,

пер. 1-4й Невского, 2-8,

пер. 1-2й Равенства, 1-197,

пер. 1-й Обильный, 1-15,

пер. 1-3й Шишкина, 1-20,

пер. 1-й Юннатов, 1-12,

пер. 2-3й Костанди, 2-8,

пер. 2-3й Украинский, 3-12,

ул. Академическая,

ул. 1-52, Архитектурная, 10-14,

ул. Ахматовой, 6-50,

ул. Баштанная, 2-16,

пер. Безымянный, 2-12,

ул. И. Вазова, 9,

ул. Вертелецкого, 7б, 13,

ул. Д. Донского, 1-45,

пер. Д. Донского, 2а, 3,

ул. Достоевского, 1-25,

пер. Достоевского, 1-14,

пер. Ипподромный, 10,

ул. Арбузная, 1-18,

ул. Китобойная, 2-92,

ул. Костанди, 14-77,

ул. Харьковская, 20б,

ул. Крымская, 1, 3, 3/1,

пер. Крымский, 1-22,

ул. Куприна, 7-54,

ул. Левитана, 19/3, 19/4, 19/5,

ул. Левкоева, 7, 7а,

ул. Львовская, 50-58,

пер. Львовский, 1-10,

ул. Лядова, 1-15,

пер. Молокова, 1-12,

пер. Новоукраинский, 2-31,

ул. Окружная, 17-42,

ул. Невского, 1-33,

ул. Педагогическая, 21,

ул. Планетная, 1-38,

Радужный массив 9,

ул. Равенства, 1-84,

ул. Рясная, 1-33,

пер. Славы, 1-10,

ул. Собинова, 15,

ул. Сумская, 1-69,

ул. Тимирязева, 60-84,

ул. Тульская, 1-84,

пер. Флотский, 2-23,

ул. Флотская, 4-21,

Фонтанская дорога, 129,

ул. Харьковская, 1-20,

ул. Черниговская, 1-24,

пер. Черниговский, 1-8,

ул. Шишкина, 1-44,

ул. Юннатов, 1-15,

ул. Елочная, 5-58.

Планируется возобновить электроснабжение до 18:00.

ул. Гранитная, 1 (секция 1,2),

Свободы просп. 32, 36.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Адмиральский просп., 35/2, 35/3,

ул. Ак. Филатова, 24-70,

ул. Ивана и Юрия Лип, 6, 8, 10,

ул. И. Рябина, 6, 10,

ул. Космонавтов, 4-10,

ул. Краснова, 2-8,

Люстдорфская дор., 25-29,

ул. Малиновского, 1-65,

ул. Новаторов, 13.

Планируется возобновить электроснабжение до 22:00.

Центральный РЭС:

ул. Бреуса, 42-62,

ул. Ефимова, 14-30,

ул. Самолетная, 19, 19а, 32,

ул. М. Бабаджаняна, 28,

ул. Проселочная, 25-37,

ул. Путьова, 2-49,

ул. Шефская, 8-55.

Планируется возобновить электроснабжение до 19:00.

Северный РЭС:

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117.

ул. Ч. Казачества, 56-93,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. В. Хавкина, 1-31,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Матросская, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.