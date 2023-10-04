Тисячі одеситів залишилися без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 4 жовтня, через необхідність проведення ремонтних робіт на електромережах міста, у споживачів різних районів Одеси буде відсутня напруга у мережі. Енергетики обіцяють повернути світло у будинки якомога швидше.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

пров. 1-2й Академічний, 1-21;

пров. 1-2й Китобійний, 4-50,

пров. 1-4й Невського, 2-8,

пров. 1-2й Рівності, 1-197,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. 1-3й Шишкіна, 1-20,

пров. 1-й Юннатів, 1-12,

пров. 2-3й Костанді, 2-8,

пров. 2-3й Український, 3-12,

вул. Академічна,

вул. 1-52, Архітектурна, 10-14,

вул. Ахматової, 6-50,

вул. Баштанна, 2-16,

пров. Безіменний, 2-12,

вул. І.Вазова, 9,

вул. Вертелецького, 7б, 13,

вул. Д. Донського, 1-45,

пров. Д. Донського, 2а, 3,

вул. Достоєвського, 1-25,

пров. Достоєвського, 1-14,

пров. Іподромний, 10,

вул. Кавунова, 1-18,

вул. Китобійна, 2-92,

вул. Костанді, 14-77,

вул. Харківська, 20б,

вул. Кримська, 1, 3, 3/1,

пров. Кримський, 1-22,

вул. Купріна, 7-54,

вул. Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,

вул. Левкоєва, 7, 7а,

вул. Львівська, 50-58,

пров. Львівський, 1-10,

вул. Лядова, 1-15,

пров. Молокова, 1-12,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

вул. Окружна, 17-42,

вул. Невського, 1-33,

вул. Педагогічна, 21,

вул. Планетна, 1-38,

Райдужний масив 9,

вул. Рівності, 1-84,

вул. Рясна, 1-33,

пров. Слави, 1-10,

вул. Собінова, 15,

вул. Сумська, 1-69,

вул. Тімірязєва, 60-84,

вул. Тульська, 1-84,

пров. Флотський, 2-23,

вул. Флотська, 4-21,

Фонтанська дорога, 129,

вул. Харківська, 1-20,

вул. Чернігівська, 1-24,

пров. Чернігівський, 1-8,

вул. Шишкіна, 1-44,

вул. Юннатів, 1-15,

вул. Ялинкова, 5-58.

Планують відновити електропостачання до 18:00.

вул. Гранітна, 1 (секція 1,2),

Свободи просп. 32, 36.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Адміральський просп., 35/2, 35/3,

вул. Ак.Філатова, 24-70,

вул. Івана та Юрія Лип, 6, 8, 10,

вул. І.Рабіна, 6, 10,

вул. Космонавтів, 4-10,

вул. Краснова, 2-8,

Люстдорфська дор., 25-29,

вул. Малиновського, 1-65,

вул. Новаторів, 13.

Планують відновити електропостачання до 22:00.

Центральний РЕМ:

вул. Бреуса, 42-62,

вул. Єфімова, 14-30,

вул. Літакова, 19, 19а, 32,

вул. М. Бабаджаняна, 28,

вул. Просьолочна, 25-37,

вул. Путьова, 2-49,

вул. Шефська, 8-55.

Планують відновити електропостачання до 19:00.

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117.

вул. Ч. Козацтва, 56-93,

вул. Ак. Панкратової, 1-31,

вул. В. Хавкіна, 1-31,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Матроська, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни