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Тисячі одеситів залишилися без світла: перелік адрес

4 жовтня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 4 жовтня, через необхідність проведення ремонтних робіт на електромережах міста, у споживачів різних районів Одеси буде відсутня напруга у мережі.  Енергетики обіцяють повернути світло у будинки якомога швидше. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Південний РЕМ:

  • пров. 1-2й Академічний, 1-21;
  • пров. 1-2й Китобійний, 4-50,
  • пров. 1-4й Невського, 2-8,
  • пров. 1-2й Рівності, 1-197,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. 1-3й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • пров. 2-3й Костанді, 2-8,
  • пров. 2-3й Український, 3-12,
  • вул. Академічна,
  • вул. 1-52, Архітектурна, 10-14,
  • вул. Ахматової, 6-50,
  • вул. Баштанна, 2-16,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • вул. І.Вазова, 9,
  • вул. Вертелецького, 7б, 13,
  • вул. Д. Донського, 1-45,
  • пров. Д. Донського, 2а, 3,
  • вул. Достоєвського, 1-25,
  • пров. Достоєвського, 1-14,
  • пров. Іподромний, 10,
  • вул. Кавунова, 1-18,
  • вул. Китобійна, 2-92,
  • вул. Костанді, 14-77,
  • вул. Харківська, 20б,
  • вул. Кримська, 1, 3, 3/1,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • вул. Купріна, 7-54,
  • вул. Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
  • вул. Левкоєва, 7, 7а,
  • вул. Львівська, 50-58,
  • пров. Львівський, 1-10,
  • вул. Лядова, 1-15,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • вул. Окружна, 17-42,
  • вул. Невського, 1-33,
  • вул. Педагогічна, 21,
  • вул. Планетна, 1-38,
  • Райдужний масив 9,
  • вул.  Рівності, 1-84,
  • вул. Рясна, 1-33,
  • пров. Слави, 1-10,
  • вул. Собінова, 15,
  • вул. Сумська, 1-69,
  • вул. Тімірязєва, 60-84,
  • вул. Тульська, 1-84,
  • пров. Флотський, 2-23,
  • вул. Флотська, 4-21,
  • Фонтанська дорога, 129,
  • вул. Харківська, 1-20,
  • вул. Чернігівська, 1-24,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • вул. Шишкіна, 1-44,
  • вул. Юннатів, 1-15,
  • вул. Ялинкова, 5-58.

Планують відновити електропостачання до 18:00. 

  • вул. Гранітна, 1 (секція 1,2),
  • Свободи просп. 32, 36.

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

  • Адміральський просп., 35/2, 35/3,
  • вул. Ак.Філатова, 24-70,
  • вул. Івана та Юрія Лип, 6, 8, 10,
  • вул. І.Рабіна, 6, 10,
  • вул. Космонавтів, 4-10,
  • вул. Краснова, 2-8,
  • Люстдорфська дор., 25-29,
  • вул. Малиновського, 1-65,
  • вул. Новаторів, 13. 

Планують відновити електропостачання до 22:00. 

Центральний РЕМ:

  • вул. Бреуса, 42-62,
  • вул. Єфімова, 14-30,
  • вул. Літакова, 19, 19а, 32,
  • вул. М. Бабаджаняна, 28,
  • вул. Просьолочна, 25-37,
  • вул. Путьова, 2-49,
  • вул. Шефська, 8-55. 

Планують відновити електропостачання до 19:00. 

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117. 
  • вул. Ч. Козацтва, 56-93,
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31,
  • вул. В. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Матроська, 2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни

 

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