Тисячі одеситів залишилися без світла: перелік адрес
Сьогодні, 4 жовтня, через необхідність проведення ремонтних робіт на електромережах міста, у споживачів різних районів Одеси буде відсутня напруга у мережі. Енергетики обіцяють повернути світло у будинки якомога швидше.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Південний РЕМ:
- пров. 1-2й Академічний, 1-21;
- пров. 1-2й Китобійний, 4-50,
- пров. 1-4й Невського, 2-8,
- пров. 1-2й Рівності, 1-197,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. 1-3й Шишкіна, 1-20,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12,
- пров. 2-3й Костанді, 2-8,
- пров. 2-3й Український, 3-12,
- вул. Академічна,
- вул. 1-52, Архітектурна, 10-14,
- вул. Ахматової, 6-50,
- вул. Баштанна, 2-16,
- пров. Безіменний, 2-12,
- вул. І.Вазова, 9,
- вул. Вертелецького, 7б, 13,
- вул. Д. Донського, 1-45,
- пров. Д. Донського, 2а, 3,
- вул. Достоєвського, 1-25,
- пров. Достоєвського, 1-14,
- пров. Іподромний, 10,
- вул. Кавунова, 1-18,
- вул. Китобійна, 2-92,
- вул. Костанді, 14-77,
- вул. Харківська, 20б,
- вул. Кримська, 1, 3, 3/1,
- пров. Кримський, 1-22,
- вул. Купріна, 7-54,
- вул. Левітана, 19/3, 19/4, 19/5,
- вул. Левкоєва, 7, 7а,
- вул. Львівська, 50-58,
- пров. Львівський, 1-10,
- вул. Лядова, 1-15,
- пров. Молокова, 1-12,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- вул. Окружна, 17-42,
- вул. Невського, 1-33,
- вул. Педагогічна, 21,
- вул. Планетна, 1-38,
- Райдужний масив 9,
- вул. Рівності, 1-84,
- вул. Рясна, 1-33,
- пров. Слави, 1-10,
- вул. Собінова, 15,
- вул. Сумська, 1-69,
- вул. Тімірязєва, 60-84,
- вул. Тульська, 1-84,
- пров. Флотський, 2-23,
- вул. Флотська, 4-21,
- Фонтанська дорога, 129,
- вул. Харківська, 1-20,
- вул. Чернігівська, 1-24,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- вул. Шишкіна, 1-44,
- вул. Юннатів, 1-15,
- вул. Ялинкова, 5-58.
Планують відновити електропостачання до 18:00.
- вул. Гранітна, 1 (секція 1,2),
- Свободи просп. 32, 36.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
- Адміральський просп., 35/2, 35/3,
- вул. Ак.Філатова, 24-70,
- вул. Івана та Юрія Лип, 6, 8, 10,
- вул. І.Рабіна, 6, 10,
- вул. Космонавтів, 4-10,
- вул. Краснова, 2-8,
- Люстдорфська дор., 25-29,
- вул. Малиновського, 1-65,
- вул. Новаторів, 13.
Планують відновити електропостачання до 22:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Бреуса, 42-62,
- вул. Єфімова, 14-30,
- вул. Літакова, 19, 19а, 32,
- вул. М. Бабаджаняна, 28,
- вул. Просьолочна, 25-37,
- вул. Путьова, 2-49,
- вул. Шефська, 8-55.
Планують відновити електропостачання до 19:00.
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117.
- вул. Ч. Козацтва, 56-93,
- вул. Ак. Панкратової, 1-31,
- вул. В. Хавкіна, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Матроська, 2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни