Тысячи одесситов остались без света — перечень адресов

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 18 января, сотни улиц в Одессе остались без электроснабжения в связи с необходимостью проведения планово-аварийных работ на сетях. Свет в дома горожан обещают вернуть с 17:00 до 19:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Северный РЭС:

Матросская, 2,

пер. Л. Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

Хуторская, 15-105,

Ак. Панкратовой, 1-61,

Хавкина, 1-51, 41-43, 47-51,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-17, 38-58,

Геологическая, 9, 23,

Степовая, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Центральный РЭС:

Базарная, 19-40,

Мечникова, 128,

Ген. Цветаева, 1,

Ак. Горького, 120-146,

Индийская, 3-11,

Монгольская, 1-18,

Проселочная, 2-20,

Самарская, 13, 17-23,

Улитина, 1-17,

Умова, 42-71,

Разина, 61-77,

Грузинская, 1-12,

Житомирская, 120,

Подольская, 1-17,

Польская, 2-10,

просп. Шевченко, 17-21,

Канатная, 50-56,

Осипова, 4-10, 18-26,

Еврейская, 9, 13,

Пушкинская, 31

Южный РЭС:

Ак. Вильямса, 64-76,

Архитекторская, 12-14, 16, 24,

Ильфа и Петрова, 6-57,

просп. Ак. Глушко, 13-32,

Ак. Королева, 72-112,

Радостная, 21-25,

17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги 35-50,

Костанди, 162, 203,

Люстдорфская дор., 55,

просп. Небесной сотни, 77,

ул. Левитана, 141,

Абрикосовая, 4-105,

Дубовая Роща, 2-57,

Макаренко, 1-33,

Писарева, 28-40,

Равенства, 2-28, 46, 84-104, 195,

пер. 1-й Равенства, 1-8, 86-98, 106, 197,

пер. Абрикосовый, 1-29,

Фонтанская дор., 106, 129,

пер. Янтарный, 6-7,

Академическая, 16-29, 30-52,

Тимирязева, 34, 72-84,

А. Ахматовой, 1-40,

Костанди, 14-77,

Костанди, 60,

Харьковская, 20Б,

Елочная, 2-58,

пер. 2-й Украинский, 3-6,

пер. 3-й Украинский, 1-12,

пер. Новоукраинский, 2-31,

Арбузная, 2-16,

Куприна, 7-29,

Окружная, 17-42,

пер. 1-й Академический, 1-21,

пер. 2-й Академический, 2-6,

Дачная, 3-30,

Львовская, 7-48,

Сумская, 3, 24-69,

пер. 2-й. Дачный, 1-9,

пер. Львовский, 2, 76,

Гаршина, 8-30,

Хрустальная, 1,

пров. Гаршина, 3-22,

пер. Летний, 5,

пер. Равный, 1-11,

Китобойная, 2-74, 92,

Куприна, 50-54,

О. Невского, 1-33,

Педагогическая, 21,

Тульская, 1-51,

Черниговская, 1-24,

пер. 2-й Китобойный, 1-22, 40-50,

пер. Черниговский, 1-8,

Вазова Ивана, 9,

Вертелецкого, 7Б, 13,

Д. Донского, 1-45,

Левкоева, 1,7,

Ледовая, 1-15,

Немировича-Данченко, 10, 11, 16,

Раясная, 1-35,

Планетная, 1-38,

Прорезная, 5, 5а,

Собинова, 15, 20,

Флотская, 6, 4, 7, 21,

пер. 1-й Обильный, 1-15,

пер. Флотский, 2-5,

Архитектурная, 10-14,

Достоевского, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Крымская, 1, 3,

1-й Китобойный, 4-42,

пер. Достоевского, 1-14,

пер. Крымский, 1-22,

пер. Славы, 1-10,

пер. Флотский 6-23,

пер. 1-й А. Невского, 2-8,

пер. 2-й А. Невского, 1-8,

пер. 3-й А. Невского, 2-7,

пер. 4-й А. Невского 3-7,

Харьковская, 1-20,

Юннатов, 1-15,

пер. 1-й Юннатов, 1-12,

Куприна, 26-48,

Левитана, 19,

Шишкина, 1-44,

пер. 1-й Шишкина, 1-7,

пер. 2-й Шишкина, 1-20,

пер. 3-й Шишкина, 1-20,

пер. 2-й Костанди, 2,

пер. 3-й Костанди, 2-8,

пер. Безымянный, 2-12,

пер. Ипподромный, 10,

пер. Молокова, 1-12.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.