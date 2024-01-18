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Тисячі одеситів залишилися без світла — перелік адрес

18 січня 2024 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без світла — перелік адрес
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 січня, сотні вулиць в Одесі залишися без електропостачання у звʼязку з необхідністю проведення планово-аварійних робіт на мережах. Світло в домівки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00, однак час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

  • Матроська, 2,
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105, 
  • Ак. Панкратової, 1-61, 
  • Хавкіна, 1-51, 41-43, 47-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-17, 38-58,
  • Геологічна, 9, 23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.         

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 19-40,
  • Мечникова, 128,
  • Ген. Цвєтаєва, 1,
  • Ак. Гаркавого, 120-146,
  • Індійська, 3-11, 
  • Монгольська, 1-18,
  • Просьолочна, 2-20,
  • Самарська, 13, 17-23,
  • Улітіна, 1-17, 
  • Умова 42-71,
  • Разіна, 61-77,
  • Грузинська, 1-12, 
  • Житомирська, 120,
  • Подільська, 1-17,
  • Польська, 2-10,
  • просп. Шевченка, 17-21, 
  • Канатна, 50-56, 
  • Осипова, 4-10, 18-26,
  • Єврейська, 9, 13,
  • Пушкінська, 31.    

Південний РЕМ:

  • Ак. Вільямса, 64-76, 
  • Архітекторська, 12-14, 16, 24, 
  • Ільфа і Петрова, 6-57,
  • просп. Ак. Глушка, 13-32, 
  • Ак. Корольова,  72-112, 
  • Радісна, 21-25,
  • 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 35-50,
  • Костанді, 162, 203,
  • Люстдорфська дор., 55,
  • просп. Небесної сотні, 77,
  • вул. Левітана, 141,
  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Макаренка, 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 2-28, 46, 84-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 86-98, 106, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,  
  • Фонтанська дор., 106, 129,
  • пров. Янтарний, 6-7, 
  • Академічна, 16-29, 30-52,
  • Тімірязєва, 34, 72-84, 
  • А. Ахматової, 1-40, 
  • Костанді, 14-77, 
  • Костанді, 60,
  • Харківська, 20Б,
  • Ялинкова, 2-58,
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. 3-й Український, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Баштанна, 2-16,
  • Купріна, 7-29,
  • Окружна, 17-42,
  • пров. 1-й Академічний, 1- 21,
  • пров. 2-й  Академічний,  2-6, 
  • Дачна, 3-30,
  • Львівська, 7-48,
  • Сумська, 3, 24-69,
  • пров. 2-й. Дачний, 1-9,
  • пров. Львівський, 2, 76, 
  • Гаршина, 8-30, 
  • Кришталева, 1,
  • пров. Гаршина, 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Китобійна, 2-74, 92, 
  • Купріна, 50-54,
  • О. Невського, 1-33, 
  • Педагогічна, 21,
  • Тульська, 1-51,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • Вазова Івана, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13,
  • Д. Донського, 1-45,
  • Левкоєва, 1,7,
  • Лядова, 1-15,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна, 1-35,
  • Планетна, 1-38, 
  • Прорізна, 5, 5а,
  • Собінова, 15, 20,
  • Флотська, 6, 4, 7, 21, 
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Флотський, 2-5,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Кримська, 1, 3,
  • 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. Достоєвського, 1-14,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Флотський 6-23,
  • пров. 1-й О. Невського, 2-8,
  • пров. 2-й О. Невського, 1-8,
  • пров. 3-й О. Невського, 2-7,
  • пров. 4-й О. Невського 3-7,
  • Харківська, 1-20,
  • Юннатів, 1-15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12,
  • Купріна, 26-48,
  • Левітана, 19,
  • Шишкіна, 1-44,
  • пров. 1-й Шишкіна, 1-7,
  • пров. 2-й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 3-й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Молокова, 1-12.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

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