Тисячі одеситів залишилися без світла — перелік адрес

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 18 січня, сотні вулиць в Одесі залишися без електропостачання у звʼязку з необхідністю проведення планово-аварійних робіт на мережах. Світло в домівки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00, однак час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

Матроська, 2,

пров. Л. Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51, 41-43, 47-51,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-17, 38-58,

Геологічна, 9, 23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелинський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ:

Базарна, 19-40,

Мечникова, 128,

Ген. Цвєтаєва, 1,

Ак. Гаркавого, 120-146,

Індійська, 3-11,

Монгольська, 1-18,

Просьолочна, 2-20,

Самарська, 13, 17-23,

Улітіна, 1-17,

Умова 42-71,

Разіна, 61-77,

Грузинська, 1-12,

Житомирська, 120,

Подільська, 1-17,

Польська, 2-10,

просп. Шевченка, 17-21,

Канатна, 50-56,

Осипова, 4-10, 18-26,

Єврейська, 9, 13,

Пушкінська, 31.

Південний РЕМ:

Ак. Вільямса, 64-76,

Архітекторська, 12-14, 16, 24,

Ільфа і Петрова, 6-57,

просп. Ак. Глушка, 13-32,

Ак. Корольова, 72-112,

Радісна, 21-25,

17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 35-50,

Костанді, 162, 203,

Люстдорфська дор., 55,

просп. Небесної сотні, 77,

вул. Левітана, 141,

Абрикосова, 4-105,

Дубовий Гай, 2-57,

Макаренка, 1-33,

Писарева, 28-40,

Рівності, 2-28, 46, 84-104, 195,

пров. 1-й Рівності, 1-8, 86-98, 106, 197,

пров. Абрикосовий, 1-29,

Фонтанська дор., 106, 129,

пров. Янтарний, 6-7,

Академічна, 16-29, 30-52,

Тімірязєва, 34, 72-84,

А. Ахматової, 1-40,

Костанді, 14-77,

Костанді, 60,

Харківська, 20Б,

Ялинкова, 2-58,

пров. 2-й Український, 3-6,

пров. 3-й Український, 1-12,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

Баштанна, 2-16,

Купріна, 7-29,

Окружна, 17-42,

пров. 1-й Академічний, 1- 21,

пров. 2-й Академічний, 2-6,

Дачна, 3-30,

Львівська, 7-48,

Сумська, 3, 24-69,

пров. 2-й. Дачний, 1-9,

пров. Львівський, 2, 76,

Гаршина, 8-30,

Кришталева, 1,

пров. Гаршина, 3-22,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11,

Китобійна, 2-74, 92,

Купріна, 50-54,

О. Невського, 1-33,

Педагогічна, 21,

Тульська, 1-51,

Чернігівська, 1-24,

пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,

пров. Чернігівський, 1-8,

Вазова Івана, 9,

Вертелецького, 7Б, 13,

Д. Донського, 1-45,

Левкоєва, 1,7,

Лядова, 1-15,

Немировича-Данченка, 10, 11, 16,

Рясна, 1-35,

Планетна, 1-38,

Прорізна, 5, 5а,

Собінова, 15, 20,

Флотська, 6, 4, 7, 21,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. Флотський, 2-5,

Архітектурна, 10-14,

Достоєвського, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Кримська, 1, 3,

1-й Китобійний, 4-42,

пров. Достоєвського, 1-14,

пров. Кримський, 1-22,

пров. Слави, 1-10,

пров. Флотський 6-23,

пров. 1-й О. Невського, 2-8,

пров. 2-й О. Невського, 1-8,

пров. 3-й О. Невського, 2-7,

пров. 4-й О. Невського 3-7,

Харківська, 1-20,

Юннатів, 1-15,

пров. 1-й Юннатів, 1-12,

Купріна, 26-48,

Левітана, 19,

Шишкіна, 1-44,

пров. 1-й Шишкіна, 1-7,

пров. 2-й Шишкіна, 1-20,

пров. 3-й Шишкіна, 1-20,

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. 3-й Костанді, 2-8,

пров. Безіменний, 2-12,

пров. Іподромний, 10,

пров. Молокова, 1-12.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.