Тисячі одеситів залишилися без світла — перелік адрес
Сьогодні, 18 січня, сотні вулиць в Одесі залишися без електропостачання у звʼязку з необхідністю проведення планово-аварійних робіт на мережах. Світло в домівки містян обіцяють повернути з 17:00 до 19:00, однак час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Матроська, 2,
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51, 41-43, 47-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-17, 38-58,
- Геологічна, 9, 23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 19-40,
- Мечникова, 128,
- Ген. Цвєтаєва, 1,
- Ак. Гаркавого, 120-146,
- Індійська, 3-11,
- Монгольська, 1-18,
- Просьолочна, 2-20,
- Самарська, 13, 17-23,
- Улітіна, 1-17,
- Умова 42-71,
- Разіна, 61-77,
- Грузинська, 1-12,
- Житомирська, 120,
- Подільська, 1-17,
- Польська, 2-10,
- просп. Шевченка, 17-21,
- Канатна, 50-56,
- Осипова, 4-10, 18-26,
- Єврейська, 9, 13,
- Пушкінська, 31.
Південний РЕМ:
- Ак. Вільямса, 64-76,
- Архітекторська, 12-14, 16, 24,
- Ільфа і Петрова, 6-57,
- просп. Ак. Глушка, 13-32,
- Ак. Корольова, 72-112,
- Радісна, 21-25,
- 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги 35-50,
- Костанді, 162, 203,
- Люстдорфська дор., 55,
- просп. Небесної сотні, 77,
- вул. Левітана, 141,
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Макаренка, 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 2-28, 46, 84-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 86-98, 106, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106, 129,
- пров. Янтарний, 6-7,
- Академічна, 16-29, 30-52,
- Тімірязєва, 34, 72-84,
- А. Ахматової, 1-40,
- Костанді, 14-77,
- Костанді, 60,
- Харківська, 20Б,
- Ялинкова, 2-58,
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. 3-й Український, 1-12,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Баштанна, 2-16,
- Купріна, 7-29,
- Окружна, 17-42,
- пров. 1-й Академічний, 1- 21,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- Дачна, 3-30,
- Львівська, 7-48,
- Сумська, 3, 24-69,
- пров. 2-й. Дачний, 1-9,
- пров. Львівський, 2, 76,
- Гаршина, 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Гаршина, 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Китобійна, 2-74, 92,
- Купріна, 50-54,
- О. Невського, 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Тульська, 1-51,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. 2-й Китобійний, 1-22, 40-50,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- Вазова Івана, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13,
- Д. Донського, 1-45,
- Левкоєва, 1,7,
- Лядова, 1-15,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна, 1-35,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5, 5а,
- Собінова, 15, 20,
- Флотська, 6, 4, 7, 21,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Флотський, 2-5,
- Архітектурна, 10-14,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Кримська, 1, 3,
- 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. Достоєвського, 1-14,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Флотський 6-23,
- пров. 1-й О. Невського, 2-8,
- пров. 2-й О. Невського, 1-8,
- пров. 3-й О. Невського, 2-7,
- пров. 4-й О. Невського 3-7,
- Харківська, 1-20,
- Юннатів, 1-15,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12,
- Купріна, 26-48,
- Левітана, 19,
- Шишкіна, 1-44,
- пров. 1-й Шишкіна, 1-7,
- пров. 2-й Шишкіна, 1-20,
- пров. 3-й Шишкіна, 1-20,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 3-й Костанді, 2-8,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Молокова, 1-12.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.
Читайте Новини.LIVE!