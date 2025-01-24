Одесса осталась без света 24 января: какие причины

Энергетики работают на сетях. Фото: Укрэнерго

В пятницу, 24 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение с 18:00 до 19:00. Однако стоит учесть, что время восстановления может меняться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС:

Деволановский спуск, 17;

ул. Ольги Благовидовой, 7, 30-37а

Степана Олейника спуск, 6

ул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б

ул. Тираспольская, 4-24;

ул. Троицкая, 1-60;

ул. Туристская, 7а-15;

ул. Ударников, 7-11б;

ул. Успенская, 5-129;

ул. Утесова, 3-16;

ул. Уютная, 2-10;

ул. Черноморская, 1-14в;

ул. Ясная, 11

площадь Соборная, 1, 10-14

пл. В. Холодной, 1, 3

пер. Асташкина, 1, 3

пер. Сиреневый, 2/корп.2

пер. 1-й Сиреневый, 1-6

пер. 2-й Сиреневый, 1-19

проезд Сиреневый, 1-6;

пер. Канатный, 3-10;

пер. Каркашадзе, 3/1, 7

пер. Цветочный, 10

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Книжный, 1-23

пер. Красный, 4-8/10

пер. Дурьяновский (переулок Кренкеля), 1-9

пер. Джевецкого (пер. Лермонтовский), 1-13

пер. Госпитальеров (пер. 2-й Лермонтовский), 1-7

пер. Лютеранский, 3-7

пер. Матросова, 1-3

пер. Мукачевский, 4В-8

пер. Барятинский (пер. Нахимова), 1-8

пер. Нечипоренко, 4-15

пер. Обсерваторный, 1-9

пер. Ониловой, 3-14, 26-28;

пер. Покровский, 3-16;

пер. Санаторный, 5-6а;

пер. Сельскохозяйственный, 5

пер. Удельный, 2-7/корп.1

пер. Успенский, 3-14, 23

пер. Шампанский, 2/1

пер. Леси Украинки, 2, 4, 10, 10а;

пер. Украинских Героев, 4-11, 27

пер. Шевченко, 6/1-6/4;

сквер Старобазарный, 3, 7

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС:

ул. Третья, 25а, 25б, 25в,

ул. Романтиков, 25,

ул. С. Ядова, 16а, 16б, 16в.

Работы продлятся до 18:00.

Южный РЭС:

ул. Ореховая,

ул. Абрикосовая, 4-105а,

ул. Авиаторов, 43,

ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,

ул. Вершинная, 1-33,

Дача Ковалевского, 5, 102-153, 182;

ул. Дачная, 4/2,

ул. Дубовая Роща, 2-57,

ул. Игоря Бедзая, 2-10,

ул. Эстонская, 1-8а,

ул. Кастуся Калиновского, 2-38,

ул. Лигинская, 1-33,

ул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97, ул.

ул. М. Огренича, 1-12б, ул.

ул. Мичурина, 3-7в,

ул. Просвещения, 1-11,

ул. Равенства, 84-104,195,

ул. М Демченко,

пер. 1-й Амундсена, 1-11,

пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,

пер. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,

пер. Абрикосовый, 1-29,

пер. Гетманский, 4,

пер. Эстонский, 1-13,

пер. Ковалевского, 9,

пер. Равенства, 92,

пер. Янтарный, 6-8/корп.3,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,

просп. Н. Сотни, 3а-8,

Работы будут продолжаться до 19:00.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света.

Также мы рассказывали, что в начале этого лета цена на электроэнергию увеличилась на 64%.