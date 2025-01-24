Одесса осталась без света 24 января: какие причины

Тысячи одесситов остались без света — по какой причине
В пятницу, 24 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение с 18:00 до 19:00. Однако стоит учесть, что время восстановления может меняться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС:
- Деволановский спуск, 17;
- ул. Ольги Благовидовой, 7, 30-37а
- Степана Олейника спуск, 6
- ул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б
- ул. Тираспольская, 4-24;
- ул. Троицкая, 1-60;
- ул. Туристская, 7а-15;
- ул. Ударников, 7-11б;
- ул. Успенская, 5-129;
- ул. Утесова, 3-16;
- ул. Уютная, 2-10;
- ул. Черноморская, 1-14в;
- ул. Ясная, 11
- площадь Соборная, 1, 10-14
- пл. В. Холодной, 1, 3
- пер. Асташкина, 1, 3
- пер. Сиреневый, 2/корп.2
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пер. Канатный, 3-10;
- пер. Каркашадзе, 3/1, 7
- пер. Цветочный, 10
- пер. Ковровый, 5-9;
- пер. Книжный, 1-23
- пер. Красный, 4-8/10
- пер. Дурьяновский (переулок Кренкеля), 1-9
- пер. Джевецкого (пер. Лермонтовский), 1-13
- пер. Госпитальеров (пер. 2-й Лермонтовский), 1-7
- пер. Лютеранский, 3-7
- пер. Матросова, 1-3
- пер. Мукачевский, 4В-8
- пер. Барятинский (пер. Нахимова), 1-8
- пер. Нечипоренко, 4-15
- пер. Обсерваторный, 1-9
- пер. Ониловой, 3-14, 26-28;
- пер. Покровский, 3-16;
- пер. Санаторный, 5-6а;
- пер. Сельскохозяйственный, 5
- пер. Удельный, 2-7/корп.1
- пер. Успенский, 3-14, 23
- пер. Шампанский, 2/1
- пер. Леси Украинки, 2, 4, 10, 10а;
- пер. Украинских Героев, 4-11, 27
- пер. Шевченко, 6/1-6/4;
- сквер Старобазарный, 3, 7
Работы продлятся до 19:00.
Северный РЭС:
- ул. Третья, 25а, 25б, 25в,
- ул. Романтиков, 25,
- ул. С. Ядова, 16а, 16б, 16в.
Работы продлятся до 18:00.
Южный РЭС:
- ул. Ореховая,
- ул. Абрикосовая, 4-105а,
- ул. Авиаторов, 43,
- ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
- ул. Вершинная, 1-33,
- Дача Ковалевского, 5, 102-153, 182;
- ул. Дачная, 4/2,
- ул. Дубовая Роща, 2-57,
- ул. Игоря Бедзая, 2-10,
- ул. Эстонская, 1-8а,
- ул. Кастуся Калиновского, 2-38,
- ул. Лигинская, 1-33,
- ул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97, ул.
- ул. М. Огренича, 1-12б, ул.
- ул. Мичурина, 3-7в,
- ул. Просвещения, 1-11,
- ул. Равенства, 84-104,195,
- ул. М Демченко,
- пер. 1-й Амундсена, 1-11,
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
- пер. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Гетманский, 4,
- пер. Эстонский, 1-13,
- пер. Ковалевского, 9,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
- просп. Н. Сотни, 3а-8,
Работы будут продолжаться до 19:00.
Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света.
Также мы рассказывали, что в начале этого лета цена на электроэнергию увеличилась на 64%.
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