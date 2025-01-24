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Тысячи одесситов остались без света — по какой причине

24 января 2025 09:59
Рвачова Анастасия - редактор
Одесса осталась без света 24 января: какие причины
Энергетики работают на сетях. Фото: Укрэнерго
Рвачова Анастасия - редактор

В пятницу, 24 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение с 18:00 до 19:00. Однако стоит учесть, что время восстановления может меняться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

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Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС:

  • Деволановский спуск, 17;
  • ул. Ольги Благовидовой, 7, 30-37а
  • Степана Олейника спуск, 6
  • ул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б
  • ул. Тираспольская, 4-24;
  • ул. Троицкая, 1-60;
  • ул. Туристская, 7а-15;
  • ул. Ударников, 7-11б;
  • ул. Успенская, 5-129;
  • ул. Утесова, 3-16;
  • ул. Уютная, 2-10;
  • ул. Черноморская, 1-14в;
  • ул. Ясная, 11 
  • площадь Соборная, 1, 10-14 
  • пл. В. Холодной, 1, 3 
  • пер. Асташкина, 1, 3 
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2 
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6 
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19 
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пер. Канатный, 3-10;
  • пер. Каркашадзе, 3/1, 7 
  • пер. Цветочный, 10 
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Книжный, 1-23  
  • пер. Красный, 4-8/10  
  • пер. Дурьяновский (переулок Кренкеля), 1-9  
  • пер. Джевецкого (пер. Лермонтовский), 1-13
  • пер. Госпитальеров (пер. 2-й Лермонтовский), 1-7
  • пер. Лютеранский, 3-7  
  • пер. Матросова, 1-3 
  • пер. Мукачевский, 4В-8  
  • пер. Барятинский (пер. Нахимова), 1-8
  • пер. Нечипоренко, 4-15  
  • пер. Обсерваторный, 1-9
  • пер. Ониловой, 3-14, 26-28;
  • пер. Покровский, 3-16;
  • пер. Санаторный, 5-6а;
  • пер. Сельскохозяйственный, 5
  • пер. Удельный, 2-7/корп.1
  • пер. Успенский, 3-14, 23
  • пер. Шампанский, 2/1  
  • пер. Леси Украинки, 2, 4, 10, 10а;
  • пер. Украинских Героев, 4-11, 27 
  • пер. Шевченко, 6/1-6/4;
  • сквер Старобазарный, 3, 7 

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС:

  • ул. Третья, 25а, 25б, 25в,
  • ул. Романтиков, 25,
  • ул. С. Ядова, 16а, 16б, 16в.

Работы продлятся до 18:00.

Южный РЭС:

  • ул. Ореховая,
  • ул. Абрикосовая, 4-105а,
  • ул. Авиаторов, 43,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Вершинная, 1-33,
  • Дача Ковалевского, 5, 102-153, 182;
  • ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Игоря Бедзая, 2-10,
  • ул. Эстонская, 1-8а,
  • ул. Кастуся Калиновского, 2-38,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97, ул.
  • ул. М. Огренича, 1-12б, ул.
  • ул. Мичурина, 3-7в,
  • ул. Просвещения, 1-11,
  • ул. Равенства, 84-104,195,
  • ул. М Демченко,
  • пер. 1-й Амундсена, 1-11,
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
  • пер. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • пер. Гетманский, 4,
  • пер. Эстонский, 1-13,
  • пер. Ковалевского, 9,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
  • просп. Н. Сотни, 3а-8,

Работы будут продолжаться до 19:00.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света.

Также мы рассказывали, что в начале этого лета цена на электроэнергию увеличилась на 64%.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия электроснабжение Новости Одессы свет

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