Одеса залишилася без світла 24 січня: які причини

Енергетики працюють на мережах. Фото: Укренерго

У пʼятницю, 24 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання з 18:00 до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин.

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Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ:

Деволанівський узвіз, 17

вул. Ольги Благовидової, 7, 30-37а

Степана Олійника узвіз, 6

вул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б

вул. Тираспольська, 4-24

вул. Троїцька, 1-60

вул. Туристська, 7а-15

вул. Ударників, 7-11б

вул. Успенська, 5-129

вул. Утьосова, 3-16

вул. Уютна, 2-10

вул. Чорноморська, 1-14в

вул. Ясна, 11

пл. Соборна, 1, 10-14

пл. В. Холодної, 1, 3

пров. Асташкіна, 1, 3

пров. Бузковий, 2/корп.2

пров. 1-й Бузковий, 1-6

пров. 2-й Бузковий, 1-19

проїзд Бузковий, 1-6

пров. Канатний, 3-10

пров. Каркашадзе, 3/1, 7

пров. Квітковий, 10

пров. Килимовий, 5-9

пров. Книжковий, 1-23

пров. Красний, 4-8/10

пров. Дурʼянівський (пров. Кренкеля), 1-9

пров. Джевецького (пров. Лермонтовський), 1-13

пров. Госпітальєрів (пров. 2-й Лермонтовський), 1-7

пров. Лютеранський, 3-7

пров. Матросова, 1-3

пров. Мукачівський, 4В-8

пров. Барятинський (пров. Нахімова), 1-8

пров. Нечипоренка, 4-15

пров. Обсерваторний, 1-9

пров. Онілової, 3-14, 26-28

пров. Покровський, 3-16

пров. Санаторний, 5-6а

пров. Сільськогосподарський, 5

пров. Удільний, 2-7/корп.1

пров. Успенський, 3-14, 23

пров. Шампанський, 2/1

просп. Лесі Українки, 2, 4, 10, 10а

просп. Українських Героїв, 4-11, 27

просп. Шевченка, 6/1-6/4

сквер Старобазарний, 3, 7

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. Третя, 25а, 25б, 25в,

вул. Романтиків, 25,

вул. С. Ядова, 16а,16б, 16в.

Роботи триватимуть до 18:00.

Південний РЕМ:

вул. Горіхова,

вул. Абрикосова, 4-105а,

вул. Авіаторів, 43,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Вершинна, 1-33,

вул. Дача Ковалевського, 5, 102-153, 182; Дачна, 4/2,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Ігоря Бедзая, 2-10,

вул. Естонська, 1-8а,

вул. Кастуся Калиновського, 2-38,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97,

вул. М. Огренича,1-12б,

вул. Мічуріна, 3-7в,

вул. Просвіти, 1-11,

вул. Рівності, 84-104,195,

вул. М Демченко,

пров. 1-й Амундсена, 1-11,

пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,

пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Гетьманський, 4,

пров. Естонський, 1-13,

пров. Ковалевського, 9,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,

просп. Н. Сотні, 3а-8.

Роботи триватимуть до 19:00.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла.

Також ми розповідали, що на початку цього літа ціна на електроенергію збільшилась на 64%.