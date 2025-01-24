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Тисячі одеситів залишилися без світла — з якої причини

24 січня 2025 09:59
Рвачова Анастасія - редактор
Одеса залишилася без світла 24 січня: які причини
Енергетики працюють на мережах. Фото: Укренерго
Рвачова Анастасія - редактор

У пʼятницю, 24 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання з 18:00 до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин. 

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Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ:

  • Деволанівський узвіз, 17  
  • вул. Ольги Благовидової, 7, 30-37а
  • Степана Олійника узвіз, 6  
  • вул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б  
  • вул. Тираспольська, 4-24  
  • вул. Троїцька, 1-60  
  • вул. Туристська, 7а-15  
  • вул. Ударників, 7-11б  
  • вул. Успенська, 5-129  
  • вул. Утьосова, 3-16  
  • вул. Уютна, 2-10  
  • вул. Чорноморська, 1-14в  
  • вул. Ясна, 11  
  • пл. Соборна, 1, 10-14  
  • пл. В. Холодної, 1, 3  
  • пров. Асташкіна, 1, 3  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2  
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6  
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19  
  • проїзд Бузковий, 1-6  
  • пров. Канатний, 3-10  
  • пров. Каркашадзе, 3/1, 7  
  • пров. Квітковий, 10  
  • пров. Килимовий, 5-9  
  • пров. Книжковий, 1-23  
  • пров. Красний, 4-8/10  
  • пров. Дурʼянівський (пров. Кренкеля), 1-9  
  • пров. Джевецького (пров. Лермонтовський), 1-13  
  • пров. Госпітальєрів (пров. 2-й Лермонтовський), 1-7  
  • пров. Лютеранський, 3-7  
  • пров. Матросова, 1-3  
  • пров. Мукачівський, 4В-8  
  • пров. Барятинський (пров. Нахімова), 1-8  
  • пров. Нечипоренка, 4-15  
  • пров. Обсерваторний, 1-9  
  • пров. Онілової, 3-14, 26-28  
  • пров. Покровський, 3-16  
  • пров. Санаторний, 5-6а  
  • пров. Сільськогосподарський, 5
  • пров. Удільний, 2-7/корп.1  
  • пров. Успенський, 3-14, 23  
  • пров. Шампанський, 2/1  
  • просп. Лесі Українки, 2, 4, 10, 10а  
  • просп. Українських Героїв, 4-11, 27  
  • просп. Шевченка, 6/1-6/4  
  • сквер Старобазарний, 3, 7  

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Третя, 25а, 25б, 25в,
  • вул. Романтиків, 25,
  • вул. С. Ядова, 16а,16б, 16в.

Роботи триватимуть до 18:00.

Південний РЕМ:

  • вул. Горіхова,
  • вул. Абрикосова, 4-105а,
  • вул. Авіаторів, 43,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • вул. Вершинна, 1-33,
  • вул. Дача Ковалевського, 5, 102-153, 182; Дачна, 4/2,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Ігоря Бедзая, 2-10,
  • вул. Естонська, 1-8а,
  • вул. Кастуся Калиновського, 2-38,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97,
  • вул. М. Огренича,1-12б,
  • вул. Мічуріна, 3-7в,
  • вул. Просвіти, 1-11,
  • вул. Рівності, 84-104,195,
  • вул. М Демченко,
  • пров. 1-й Амундсена, 1-11,
  • пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
  • просп. Н. Сотні, 3а-8.

Роботи триватимуть до 19:00.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла

Також ми розповідали, що на початку цього літа ціна на електроенергію збільшилась на 64%.

комунальні послуги Одеса електроенергія електропостачання Новини Одеси світло

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