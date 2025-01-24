Одеса залишилася без світла 24 січня: які причини

Тисячі одеситів залишилися без світла — з якої причини
У пʼятницю, 24 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання з 18:00 до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ:
- Деволанівський узвіз, 17
- вул. Ольги Благовидової, 7, 30-37а
- Степана Олійника узвіз, 6
- вул. Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б
- вул. Тираспольська, 4-24
- вул. Троїцька, 1-60
- вул. Туристська, 7а-15
- вул. Ударників, 7-11б
- вул. Успенська, 5-129
- вул. Утьосова, 3-16
- вул. Уютна, 2-10
- вул. Чорноморська, 1-14в
- вул. Ясна, 11
- пл. Соборна, 1, 10-14
- пл. В. Холодної, 1, 3
- пров. Асташкіна, 1, 3
- пров. Бузковий, 2/корп.2
- пров. 1-й Бузковий, 1-6
- пров. 2-й Бузковий, 1-19
- проїзд Бузковий, 1-6
- пров. Канатний, 3-10
- пров. Каркашадзе, 3/1, 7
- пров. Квітковий, 10
- пров. Килимовий, 5-9
- пров. Книжковий, 1-23
- пров. Красний, 4-8/10
- пров. Дурʼянівський (пров. Кренкеля), 1-9
- пров. Джевецького (пров. Лермонтовський), 1-13
- пров. Госпітальєрів (пров. 2-й Лермонтовський), 1-7
- пров. Лютеранський, 3-7
- пров. Матросова, 1-3
- пров. Мукачівський, 4В-8
- пров. Барятинський (пров. Нахімова), 1-8
- пров. Нечипоренка, 4-15
- пров. Обсерваторний, 1-9
- пров. Онілової, 3-14, 26-28
- пров. Покровський, 3-16
- пров. Санаторний, 5-6а
- пров. Сільськогосподарський, 5
- пров. Удільний, 2-7/корп.1
- пров. Успенський, 3-14, 23
- пров. Шампанський, 2/1
- просп. Лесі Українки, 2, 4, 10, 10а
- просп. Українських Героїв, 4-11, 27
- просп. Шевченка, 6/1-6/4
- сквер Старобазарний, 3, 7
Роботи триватимуть до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. Третя, 25а, 25б, 25в,
- вул. Романтиків, 25,
- вул. С. Ядова, 16а,16б, 16в.
Роботи триватимуть до 18:00.
Південний РЕМ:
- вул. Горіхова,
- вул. Абрикосова, 4-105а,
- вул. Авіаторів, 43,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- вул. Вершинна, 1-33,
- вул. Дача Ковалевського, 5, 102-153, 182; Дачна, 4/2,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Ігоря Бедзая, 2-10,
- вул. Естонська, 1-8а,
- вул. Кастуся Калиновського, 2-38,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. М. Демченко, 1-12/корп.3, 21, 50, 81, 97,
- вул. М. Огренича,1-12б,
- вул. Мічуріна, 3-7в,
- вул. Просвіти, 1-11,
- вул. Рівності, 84-104,195,
- вул. М Демченко,
- пров. 1-й Амундсена, 1-11,
- пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,
- пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5-6/корп.10,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Гетьманський, 4,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11г,
- просп. Н. Сотні, 3а-8.
Роботи триватимуть до 19:00.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла.
Також ми розповідали, що на початку цього літа ціна на електроенергію збільшилась на 64%.
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