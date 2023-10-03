Тысячи одесситов остались без воды: адреса бюветов в городе
Сегодня, 3 октября, несколько тысяч одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Академика Уильямса — все дома;
- ул. Академика Королева — все дома;
- ул. Архитекторская — все дома;
- ул. Люстдорфская дорога — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- просп. Академика Глушко — все дома;
- Польский спуск — все дома;
- пер. Ванный — все дома;
- Фонтанская дорога — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Напомним, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышать. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.
Кроме того, в стране до конца военного положения и еще через шесть месяцев после установлен запрет на повышение услуг централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения природного газа.