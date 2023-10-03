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Тысячи одесситов остались без воды: адреса бюветов в городе

3 октября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 октября, несколько тысяч одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 18:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Академика Уильямса — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома;
  • ул. Архитекторская — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • просп. Академика Глушко — все дома;
  • Польский спуск — все дома;
  • пер. Ванный — все дома;
  • Фонтанская дорога — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, в Кабинете министров заявляют, что в октябре и до конца отопительного сезона цены на коммуналку не будут повышать. Цены на газ, отопление и горячую воду в зимне-осенний период точно останутся без изменений.

Кроме того, в стране до конца военного положения и еще через шесть месяцев после установлен запрет на повышение услуг централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения природного газа.

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