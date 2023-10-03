Тисячі одеситів залишилися без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 3 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 18:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Академіка Вільямса — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Архітекторська — усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

просп. Академіка Глушка — усі будинки;

Польський узвіз — усі будинки;

пров. Ванний — усі будинки;

Фонтанська дорога — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Окрім того, в країні до кінця воєнного стану та ще шість місяців після встановлена заборона на підвищення послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу природного газу.