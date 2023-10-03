Тисячі одеситів залишилися без води: адреси бюветів у місті
Сьогодні, 3 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 18:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Академіка Вільямса — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки;
- вул. Архітекторська — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- просп. Академіка Глушка — усі будинки;
- Польський узвіз — усі будинки;
- пров. Ванний — усі будинки;
- Фонтанська дорога — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети у Київському районі
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.
Окрім того, в країні до кінця воєнного стану та ще шість місяців після встановлена заборона на підвищення послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу природного газу.