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Тисячі одеситів залишилися без води: адреси бюветів у місті

3 жовтня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 жовтня, декілька тисяч одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 18:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Академіка Вільямса — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки;
  • вул. Архітекторська — усі будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • просп. Академіка Глушка — усі будинки;
  • Польський узвіз — усі будинки;
  • пров. Ванний — усі будинки;
  • Фонтанська дорога — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів заявляють, що  жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Окрім того, в країні до кінця воєнного стану та ще шість місяців після встановлена заборона на підвищення послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу природного газу.

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