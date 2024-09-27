Где в Одессе не будет воды 27 сентября

Вода течет из крана. Фото: pexels.com

В Одессе сегодня, 27 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Коммунальщики обещают завершить ремонт по всем адресам до 20:00. Впрочем, время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь аварийные ситуации могут возникать в течение дня.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Информация об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

До 18:00 без водоснабжения будут жители:

ул. Красная, 2;

Николаевская дорога, 305 — 311, 311А.

До 20:00 воды не будет:

ул. Офицерская;

ул. Академика Вильямса, частично;

ул. Академика Гамалея;

ул. С. Яхненко;

ул. Рыболовная, частично.

Куда обращаться

Подробности об отключении можно узнать по телефонам колл-центров Инфоксводоканала (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также с работниками водоканала можно связаться с помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

В городе работает 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону.

Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.