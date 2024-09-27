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Тысячи одесситов остались без воды — когда включат

27 сентября 2024 13:16
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 27 сентября
Вода течет из крана. Фото: pexels.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 27 сентября, из-за ремонтных работ тысячи горожан будут без воды. Коммунальщики обещают завершить ремонт по всем адресам до 20:00. Впрочем, время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь аварийные ситуации могут возникать в течение дня.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Информация об отключении воды. Фото: Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

До 18:00 без водоснабжения будут жители:

  • ул. Красная, 2;
  • Николаевская дорога, 305 — 311, 311А.

До 20:00 воды не будет:

  • ул. Офицерская;
  • ул. Академика Вильямса, частично;
  • ул. Академика Гамалея;
  • ул. С. Яхненко;
  • ул. Рыболовная, частично.

Куда обращаться

Подробности об отключении можно узнать по телефонам колл-центров Инфоксводоканала (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также с работниками водоканала можно связаться с помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

В городе работает 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону.

Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.

Одесса ремонт вода Новости Одессы отсутствие воды

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