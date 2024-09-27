Де в Одесі не буде води 27 вересня

Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать
В Одесі сьогодні, 27 вересня, через ремонтні роботи тисячі містян будуть без води. Комунальники обіцяють завершити ремонт за всіма адресами до 20:00. Втім, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже аварійні ситуації можуть виникати упродовж дня.
Про це у понеділок, 23 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 18:00 без водопостачання будуть жителі:
- вул. Красна, 2;
- Миколаївська дорога, 305 — 311, 311А.
До 20:00 води не буде:
- вул. Офіцерська;
- вул. Академіка Вільямса, частково;
- вул. Академіка Гамалея;
- вул. С. Яхненка;
- вул. Рибальська, частково.
Куди звертатися
Подробиці про відключення можна дізнатися за телефонами колл-центрів Інфоксводоканалу (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також з працівниками водоканалу можна зв'язатися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Одеси
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бювети з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону.
Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.
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