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Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать

27 вересня 2024 13:16
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде води 27 вересня
Вода тече з крану. Фото: pexels.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі сьогодні, 27 вересня, через ремонтні роботи тисячі містян будуть без води. Комунальники обіцяють завершити ремонт за всіма адресами до 20:00. Втім, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже аварійні ситуації можуть виникати упродовж дня.

Про це у понеділок, 23 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Інформація про відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

До 18:00 без водопостачання будуть жителі:

  • вул. Красна, 2;
  • Миколаївська дорога, 305 — 311, 311А.

До 20:00 води не буде: 

  • вул. Офіцерська;
  • вул. Академіка Вільямса, частково;
  • вул. Академіка Гамалея;
  • вул. С. Яхненка;
  • вул. Рибальська, частково.

Куди звертатися

Подробиці про відключення можна дізнатися за телефонами колл-центрів Інфоксводоканалу (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також з працівниками водоканалу можна зв'язатися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бювети з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону

Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку. 

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