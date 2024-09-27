Де в Одесі не буде води 27 вересня

Вода тече з крану. Фото: pexels.com

В Одесі сьогодні, 27 вересня, через ремонтні роботи тисячі містян будуть без води. Комунальники обіцяють завершити ремонт за всіма адресами до 20:00. Втім, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже аварійні ситуації можуть виникати упродовж дня.

Про це у понеділок, 23 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Інформація про відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

До 18:00 без водопостачання будуть жителі:

вул. Красна, 2;

Миколаївська дорога, 305 — 311, 311А.

До 20:00 води не буде:

вул. Офіцерська;

вул. Академіка Вільямса, частково;

вул. Академіка Гамалея;

вул. С. Яхненка;

вул. Рибальська, частково.

Куди звертатися

Подробиці про відключення можна дізнатися за телефонами колл-центрів Інфоксводоканалу (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також з працівниками водоканалу можна зв'язатися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Одеси

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бювети з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону.

Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.