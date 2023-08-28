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Тысячи одесситов остались без воды: в чем причина

28 августа 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ведутся ремонтные работы водоканала
Отключение воды в доме. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения. "Инфоксводоканал" проводит ремонтно-восстановительные работы на участках города.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Водоснабжение планируют вернуть к 17:00:

  • ул. Балковская — 117-131;
  • пер. Светлый — 2, 2а, 7;
  • ул. Солнечная, 8

Водоснабжение планируют вернуть к 19:00:

  • Вузовской район — все дома;
  • ул. Дальницкая — все дома;
  • пров. Виноградный — все дома;
  • ул. Василия Стуса — все дома;
  • ул. Бугаевская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Отметим, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

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