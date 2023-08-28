В Одессе ведутся ремонтные работы водоканала

Отключение воды в доме. Фото иллюстративное: google.com

Сегодня, 28 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения. "Инфоксводоканал" проводит ремонтно-восстановительные работы на участках города.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Водоснабжение планируют вернуть к 17:00:

ул. Балковская — 117-131;

пер. Светлый — 2, 2а, 7;

ул. Солнечная, 8

Водоснабжение планируют вернуть к 19:00:

Вузовской район — все дома;

— все дома; ул. Дальницкая — все дома;

пров. Виноградный — все дома;

ул. Василия Стуса — все дома;

ул. Бугаевская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Отметим, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.