В Одессе ведутся ремонтные работы водоканала

Тысячи одесситов остались без воды: в чем причина
Сегодня, 28 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения. "Инфоксводоканал" проводит ремонтно-восстановительные работы на участках города.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
Водоснабжение планируют вернуть к 17:00:
- ул. Балковская — 117-131;
- пер. Светлый — 2, 2а, 7;
- ул. Солнечная, 8
Водоснабжение планируют вернуть к 19:00:
- Вузовской район — все дома;
- ул. Дальницкая — все дома;
- пров. Виноградный — все дома;
- ул. Василия Стуса — все дома;
- ул. Бугаевская — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Отметим, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.