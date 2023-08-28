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Тисячі одеситів залишилися без води: у чому причина

28 серпня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тривають ремонтні роботи водоканалу
Відключення води у будинку. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання. "Інфоксводоканал" проводить ремонтно-відновлювальні роботи на мережах міста.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Водопостачання планують повернути до 17:00:

  • вул. Балківська — 117-131;
  • пров. Світлий — 2, 2а, 7;
  • вул. Сонячна, 8.

Водопостачання планують повернути до 19:00:

  • Вузівській район — усі будинки;
  • вул. Дальницька — усі будинки;
  • пров. Виноградний — усі будинки;
  • вул. Василя Стуса — усі будинки;
  • вул. Бугаївська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Зазначимо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

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