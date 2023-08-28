В Одесі тривають ремонтні роботи водоканалу

Тисячі одеситів залишилися без води: у чому причина
Сьогодні, 28 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання. "Інфоксводоканал" проводить ремонтно-відновлювальні роботи на мережах міста.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
Водопостачання планують повернути до 17:00:
- вул. Балківська — 117-131;
- пров. Світлий — 2, 2а, 7;
- вул. Сонячна, 8.
Водопостачання планують повернути до 19:00:
- Вузівській район — усі будинки;
- вул. Дальницька — усі будинки;
- пров. Виноградний — усі будинки;
- вул. Василя Стуса — усі будинки;
- вул. Бугаївська — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Зазначимо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.