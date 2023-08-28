В Одесі тривають ремонтні роботи водоканалу

Відключення води у будинку. Фото ілюстративне: google.com

Сьогодні, 28 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання. "Інфоксводоканал" проводить ремонтно-відновлювальні роботи на мережах міста.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Водопостачання планують повернути до 17:00:

вул. Балківська — 117-131;

пров. Світлий — 2, 2а, 7;

вул. Сонячна, 8.

Водопостачання планують повернути до 19:00:

Вузівській район — усі будинки;

— усі будинки; вул. Дальницька — усі будинки;

пров. Виноградний — усі будинки;

вул. Василя Стуса — усі будинки;

вул. Бугаївська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Зазначимо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.