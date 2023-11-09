Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов остались до вечера без воды (адреса) arrow

Тысячи одесситов остались до вечера без воды (адреса)

9 ноября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Более тысячи одесситов остались до вечера без воды 9 ноября
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 ноября, тысячи одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где именно нет воды

  • бул. Итальянский – все дома;
  • пл. Алексеевская – все дома;
  • ул. Геологическая, 6-68;
  • ул. Прохоровская, 42-77;
  • сквер Моисеенко, 3-19;
  • ул. Михайловская, 1-72;
  • ул. Лазарева, 51–98;
  • пров. Интернациональный, 1–20;
  • ул. Запорожская, 2-24;
  • ул. Заньковецкой, 2-19;
  • ул. Дальницкая, 1-16;
  • ул. Головковская, 43,57/1,50/1;
  • ул. Георгия Гамова, 1-17;
  • ул. Генерала Цветаева, 3-82;
  • ул. Болгарская, 53-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 31-98;
  • ул. Адмирала Лазарева, 59,69,73,74,76;
  • ул. Мельницкая, 1-20;
  • ул. Канатная 8,10;
  • ул. Николаевская дорога, 259-261;
  • просп. Свободы,107.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Больше о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме