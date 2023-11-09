Более тысячи одесситов остались до вечера без воды 9 ноября

Тысячи одесситов остались до вечера без воды (адреса)
Сегодня, 9 ноября, тысячи одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где именно нет воды
- бул. Итальянский – все дома;
- пл. Алексеевская – все дома;
- ул. Геологическая, 6-68;
- ул. Прохоровская, 42-77;
- сквер Моисеенко, 3-19;
- ул. Михайловская, 1-72;
- ул. Лазарева, 51–98;
- пров. Интернациональный, 1–20;
- ул. Запорожская, 2-24;
- ул. Заньковецкой, 2-19;
- ул. Дальницкая, 1-16;
- ул. Головковская, 43,57/1,50/1;
- ул. Георгия Гамова, 1-17;
- ул. Генерала Цветаева, 3-82;
- ул. Болгарская, 53-90;
- ул. Богдана Хмельницкого, 31-98;
- ул. Адмирала Лазарева, 59,69,73,74,76;
- ул. Мельницкая, 1-20;
- ул. Канатная 8,10;
- ул. Николаевская дорога, 259-261;
- просп. Свободы,107.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Больше о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .
Читайте Новини.LIVE!