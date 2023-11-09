Более тысячи одесситов остались до вечера без воды 9 ноября

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay.

Сегодня, 9 ноября, тысячи одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где именно нет воды

бул. Итальянский – все дома;

пл. Алексеевская – все дома;

ул. Геологическая, 6-68;

ул. Прохоровская, 42-77;

сквер Моисеенко, 3-19;

ул. Михайловская, 1-72;

ул. Лазарева, 51–98;

пров. Интернациональный, 1–20;

ул. Запорожская, 2-24;

ул. Заньковецкой, 2-19;

ул. Дальницкая, 1-16;

ул. Головковская, 43,57/1,50/1;

ул. Георгия Гамова, 1-17;

ул. Генерала Цветаева, 3-82;

ул. Болгарская, 53-90;

ул. Богдана Хмельницкого, 31-98;

ул. Адмирала Лазарева, 59,69,73,74,76;

ул. Мельницкая, 1-20;

ул. Канатная 8,10;

ул. Николаевская дорога, 259-261;

просп. Свободы,107.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Больше о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .