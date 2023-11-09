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Тисячі одеситів залишилися до вечора без води (адреси)

9 листопада 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Більше тисячі одеситів залишилися до вечора без води 9 листопада
Відсутність води у крані. Фото: pixabay.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 листопада, тисячі одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де саме немає води

  • бул. Італійський — усі будинки;
  • пл. Олексіївська  — усі будинки;
  • вул. Геологічна, 6-68;
  • вул. Прохоровська, 42-77;
  • сквер Моісеєнко, 3-19;
  • вул. Михайлівська, 1-72;
  • вул. Лазарева, 51-98;
  • пров. Інтернаціональний, 1-20;
  • вул. Запорізька, 2-24;
  • вул. Заньковецької, 2-19;
  • вул. Дальницька, 1-16;
  • вул. Головківська, 43,57/1,50/1;
  • вул. Георгія Гамова, 1-17;
  • вул. Генерала Цвєтаєва, 3-82;
  • вул. Болгарська,53-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31-98;
  • вул. Адмірала Лазарєва, 59,69,73,74,76;
  • вул. Мельницька ,1-20;
  • вул. Канатна 8,10;
  • вул. Миколаївська дорога,259-261;
  • просп. Свободи,107.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Більше про комуналку 

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

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