Більше тисячі одеситів залишилися до вечора без води 9 листопада

Відсутність води у крані. Фото: pixabay.

Сьогодні, 9 листопада, тисячі одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де саме немає води

бул. Італійський — усі будинки;

пл. Олексіївська — усі будинки;

вул. Геологічна, 6-68;

вул. Прохоровська, 42-77;

сквер Моісеєнко, 3-19;

вул. Михайлівська, 1-72;

вул. Лазарева, 51-98;

пров. Інтернаціональний, 1-20;

вул. Запорізька, 2-24;

вул. Заньковецької, 2-19;

вул. Дальницька, 1-16;

вул. Головківська, 43,57/1,50/1;

вул. Георгія Гамова, 1-17;

вул. Генерала Цвєтаєва, 3-82;

вул. Болгарська,53-90;

вул. Богдана Хмельницького, 31-98;

вул. Адмірала Лазарєва, 59,69,73,74,76;

вул. Мельницька ,1-20;

вул. Канатна 8,10;

вул. Миколаївська дорога,259-261;

просп. Свободи,107.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Більше про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.