Більше тисячі одеситів залишилися до вечора без води 9 листопада

Тисячі одеситів залишилися до вечора без води (адреси)
Сьогодні, 9 листопада, тисячі одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де саме немає води
- бул. Італійський — усі будинки;
- пл. Олексіївська — усі будинки;
- вул. Геологічна, 6-68;
- вул. Прохоровська, 42-77;
- сквер Моісеєнко, 3-19;
- вул. Михайлівська, 1-72;
- вул. Лазарева, 51-98;
- пров. Інтернаціональний, 1-20;
- вул. Запорізька, 2-24;
- вул. Заньковецької, 2-19;
- вул. Дальницька, 1-16;
- вул. Головківська, 43,57/1,50/1;
- вул. Георгія Гамова, 1-17;
- вул. Генерала Цвєтаєва, 3-82;
- вул. Болгарська,53-90;
- вул. Богдана Хмельницького, 31-98;
- вул. Адмірала Лазарєва, 59,69,73,74,76;
- вул. Мельницька ,1-20;
- вул. Канатна 8,10;
- вул. Миколаївська дорога,259-261;
- просп. Свободи,107.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Більше про комуналку
У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
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