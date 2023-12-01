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Тысячи одесситов остались сегодня без воды

1 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались сегодня без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Ж/М Лузановка — все дома;
  • ул. Мицевича, 1-30;
  • спуск Скидановский — все дома;
  • ул. Скидановская — все дома;
  • спуск Ольгиевский — все дома;
  • ул. Манежная — все дома;
  • ул. Левитана, 1-142;
  • ул. Костанди, 162/1-196;
  • ул. Академика Королева, 42-70;
  • ул. Академика Глушко, 16-40;
  • ул. Ильфа и Петрова, 11–17, 75–91.

Предварительно воды не будет до 18:00.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь для оплаты ЖКУ, расширили.

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