Тысячи одесситов остались сегодня без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: google.com

Сегодня, 1 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Ж/М Лузановка — все дома;

ул. Мицевича, 1-30;

спуск Скидановский — все дома;

ул. Скидановская — все дома;

спуск Ольгиевский — все дома;

ул. Манежная — все дома;

ул. Левитана, 1-142;

ул. Костанди, 162/1-196;

ул. Академика Королева, 42-70;

ул. Академика Глушко, 16-40;

ул. Ильфа и Петрова, 11–17, 75–91.

Предварительно воды не будет до 18:00.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь для оплаты ЖКУ, расширили.