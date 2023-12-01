Тысячи одесситов остались сегодня без воды
Сегодня, 1 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Ж/М Лузановка — все дома;
- ул. Мицевича, 1-30;
- спуск Скидановский — все дома;
- ул. Скидановская — все дома;
- спуск Ольгиевский — все дома;
- ул. Манежная — все дома;
- ул. Левитана, 1-142;
- ул. Костанди, 162/1-196;
- ул. Академика Королева, 42-70;
- ул. Академика Глушко, 16-40;
- ул. Ильфа и Петрова, 11–17, 75–91.
Предварительно воды не будет до 18:00.
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
Напомним, государство готово субсидировать граждан, которые самостоятельно не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время отопительного сезона из-за низких доходов. Однако помощь предусмотрена только добросовестным плательщикам на потребленные услуги.
В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь для оплаты ЖКУ, расширили.
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