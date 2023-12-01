Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води

Відсутність води у крані. Фото: google.com

Сьогодні, 1 грудня, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Ж/М Лузанівка — усі будинки;

вул. Міцевича, 1-30;

узвіз Скидановський — усі будинки;

вул. Скидановська — усі будинки;

узвіз Ольгіївський — усі будинки;

вул. Манєжна — усі будинки;

вул. Левітана, 1-142;

вул. Костанді, 162/1-196;

вул. Академіка Корольова, 42-70;

вул. Академіка Глушка, 16-40;

вул. Ільфа і Петрова, 11-17, 75-91.

Попередньо води не буде до 18:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

В Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу для оплати ЖКП, розширили.