Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води
Сьогодні, 1 грудня, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Ж/М Лузанівка — усі будинки;
- вул. Міцевича, 1-30;
- узвіз Скидановський — усі будинки;
- вул. Скидановська — усі будинки;
- узвіз Ольгіївський — усі будинки;
- вул. Манєжна — усі будинки;
- вул. Левітана, 1-142;
- вул. Костанді, 162/1-196;
- вул. Академіка Корольова, 42-70;
- вул. Академіка Глушка, 16-40;
- вул. Ільфа і Петрова, 11-17, 75-91.
Попередньо води не буде до 18:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.
В Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу для оплати ЖКП, розширили.
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