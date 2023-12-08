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Тысячи одесситов остались сегодня без воды — адреса

8 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались сегодня без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Ростовская, 4а;
  • ул. Палубная – все дома;
  • ул. Пушкинская - все дома;
  • ул. Большая Арнаутская – все дома;
  • ул. Малая Арнаутская – все дома.

Предварительно воды не будет до 19:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто не имеет права на субсидию. Так, субсидия не назначается, в частности, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

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