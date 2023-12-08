Тысячи одесситов остались сегодня без воды — адреса
Сегодня, 8 декабря, некоторые одесситы остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к вечеру, однако время может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Ростовская, 4а;
- ул. Палубная – все дома;
- ул. Пушкинская - все дома;
- ул. Большая Арнаутская – все дома;
- ул. Малая Арнаутская – все дома.
Предварительно воды не будет до 19:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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