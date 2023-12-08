Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: google.com

Сьогодні, 8 грудня, деякі одесити залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути під вечір, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

вул. Ростовська, 4а;

вул. Палубна — усі будинки;

вул. Пушкінська — усі будинки;

вул. Велика Арнаутська — усі будинки;

вул. Мала Арнаутська — усі будинки.

Попередньо води не буде до 19:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто не має права на субсидію. Так, субсидія не призначається, зокрема, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.