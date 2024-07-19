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Тысячи жителей Одессы остались без света до вечера — кто именно

19 июля 2024 10:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 19 июля: адреса
В Одессе отключили свет для многих потребителей сегодня, 19 июля. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 19 июля, некоторые одесситы остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:  

  • ул. Дунаевского, 14–69;  
    Работы до 18.00;  
  • ул. Викандера и Ларсена (8 марта), 42–103;  
  • Балковская дор., 28;  
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3–10;  
  • ул. Каришковского, 2–60;  
  • пер. 5-й Балковский, 7–25;  
  • пер. 6-й Балковский, 1–47;  
  • ул. Жевахова гора, 3–81;  
  • ул. Рыночная, 7;  
  • ул. Локомотивная, 1–27;  
  • пер. 8-й Балковский, 1–11;  
  • 2-я Пересыпская, 32, 34;  
  • 3-я Пересыпская, 19–27;  
  • 7-я Пересыпская, 8–50;  
  • пер. 1-й Черноморский, 3–44;  
  • пер. 2-й Балковский, 1–32;  
  • пер. 3-й Балковский, 1–39;  
  • пер. 4-й Балковский, 2–14;  
  • пер. 7-й Балковский, 1–14;  
  • пер. 8-й Черноморский, 23, 38а;  
  • пер. 10-й Черноморский, 1–20;  
  • пер. 8-й Черноморский, 1–54;  
  • пер. 13-й Черноморский, 1–44;  
  • пер. 7-й Черноморский, 1–8;  
  • пер. 3-й Черноморский, 1–34;  
  • пер. 4-й Черноморский, 1–43;  
  • пер. 5-й Черноморский, 1–19;  
  • ул. Химическая, 200–216;  
  • пер. 9-й Черноморский, 6–18;  
  • пер. 2-й Черноморский, 1–34;  
  • пер. 6-й Черноморский, 1–10;  
  • пер. 1-й Балковский;  
  • пер. 4-й, 5-й Деревообрабатывающий, 1–147;  
    Работы до 19:00;  

Южный РЭС:  

  • пер. Загородний, 9;  
  • пер. Кошевого, 5в;  
  • ул. Василия Симоненко, 1, 11а;  
    Работы до 19.00;  

Центральный РЭС:  

  • ул. Кармена, 8;  
  • Французский б-р, 14, 16;  
  • ул. Балковская, 193;  
  • ул. Дальницкая, 15;  
    Работы до 17.00;  
  • ул. Армейская, 7–11;  
  • ул. Добровольцев (М.Говорова), 2;  
  • ул. Сегедская, 5–1;  
  • пер. Лунный, 1;
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 19 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Также из-за аварии на водопроводе сегодня в Одессе будут работать бюветы, чтобы горожане могли пополнить запасы воды. Адреса альтернативных источников воды можно просмотреть по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

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