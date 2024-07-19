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Тисячі жителів Одеси залишились без світла до вечора — хто саме

19 липня 2024 10:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 19 липня: адреси
В Одесі відключили світло багатьом споживачам сьогодні, 19 липня. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 19 липня, деякі одесити залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • вул. Дунаєвського, 14 — 69;  
    Роботи до 18.00;  
  • вул. Вікандера і Ларсена (8 березня), 42 — 103;  
  • Балтська дор., 28;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;  
  • вул. Каришковського, 2 — 60;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • вул. Жевахова гора, 3 — 81;  
  • вул. Ринкова, 7;  
  • вул. Локомотивна, 1 — 27;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • 2-а Пересипська, 32, 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;  
  • вул. Хімічна, 200 — 216;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 1-й Балтський;  
  • пров. 4-й, 5-й Деревообробний, 1 — 147;  
    Роботи до 19:00;  

Південний РЕМ:  

  • пров. Загородній, 9;  
  • пров. Кошового, 5в;  
  • вул. Василя Симоненка, 1, 11а;  
    Роботи до 19.00;  

Центральний РЕМ:  

  • вул. Кармена, 8;  
  • Французький б-р, 14, 16;  
  • вул. Балківська, 193;  
  • вул. Дальницька, 15;  
    Роботи до 17.00;  
  • вул. Армійська, 7 — 11;  
  • вул. Добровольців (М.Говорова), 2;  
  • вул. Сегедська, 5 — 1;  
  • пров. Місячний, 1;  
    Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 19 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Також через аварію на водопроводі сьогодні в Одесі працюватимуть бювети, аби містяни могли поповнити запаси води. Адреси альтернативних джерел води можна переглянути за посиланням

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

комунальні послуги Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Новини Одеси ДТЕК відключення світла

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