Відключення світла в Одесі сьогодні, 19 липня: адреси

Тисячі жителів Одеси залишились без світла до вечора — хто саме
Сьогодні, 19 липня, деякі одесити залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Дунаєвського, 14 — 69;
Роботи до 18.00;
- вул. Вікандера і Ларсена (8 березня), 42 — 103;
- Балтська дор., 28;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- вул. Каришковського, 2 — 60;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- вул. Жевахова гора, 3 — 81;
- вул. Ринкова, 7;
- вул. Локомотивна, 1 — 27;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19;
- вул. Хімічна, 200 — 216;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 1-й Балтський;
- пров. 4-й, 5-й Деревообробний, 1 — 147;
Роботи до 19:00;
Південний РЕМ:
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5в;
- вул. Василя Симоненка, 1, 11а;
Роботи до 19.00;
Центральний РЕМ:
- вул. Кармена, 8;
- Французький б-р, 14, 16;
- вул. Балківська, 193;
- вул. Дальницька, 15;
Роботи до 17.00;
- вул. Армійська, 7 — 11;
- вул. Добровольців (М.Говорова), 2;
- вул. Сегедська, 5 — 1;
- пров. Місячний, 1;
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 19 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Також через аварію на водопроводі сьогодні в Одесі працюватимуть бювети, аби містяни могли поповнити запаси води. Адреси альтернативних джерел води можна переглянути за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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