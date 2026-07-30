Топливо снова дорожает: одесситы готовятся экономить

Автомобили в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Стоимость топлива вновь бьет рекорды на украинских АЗС. Цены на бензин и дизельное топливо растут почти ежедневно, все больше шокируя водителей. В то же время это общемировая тенденция, повлиять на которую сегодня практически невозможно.

Журналисты Новини.LIVE спросили у водителей, готовы ли они экономить на топливе.

Цены на топливо

Топливо дорожает из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста цен в Европе. К этому добавились усложнившаяся логистика, нехватка готового топлива и повышенный спрос на дизель во время уборки урожая. Поэтому закупки обходятся дороже, а вслед за этим растут и цены на АЗС. Одесситы становятся заложниками ситуации: для некоторых не заправить машину означает остаться без дохода.

"Да, конечно, не буду экономить. У меня есть работа, я должен работать. В моем случае экономия — это не вариант. Буду заправляться по той цене, которая будет", — говорит Сергей.

Сергей о работе. Фото: Новини.LIVE

Поездки по городу

Повышение цен не означает, что горожане полностью откажутся от автомобилей. В повседневной жизни машина для многих остается самым удобным способом передвижения. В то же время к каждой поездке водители теперь будут относиться более внимательно.

"Не буду экономить, я не так много езжу — мне хватит по городу. Ни для кого это не будет приятной новостью. Конечно, плохо, но что поделать. Будем ездить, когда нужно", — делится Елена.

Елена о поездках по городу. Фото: Новини.LIVE

Расходы на топливо теперь приходится учитывать ещё тщательнее. Но для тех, кто пользуется автомобилем лишь изредка, изменения могут быть не такими ощутимыми.

"Не очень много езжу, поэтому я думаю, что не буду экономить. Я не таксист, думаю так: за хлебом и домой — и всё. Вряд ли", — объясняет Александр.

Александр о количестве поездок. Фото: Новини.LIVE

Экономия топлива

Не все водители готовы просто смириться с новыми ценами на АЗС. Некоторые уже ищут, на чём можно сократить ежедневные расходы. Самый простой вариант — реже садиться за руль и отказаться от лишних поездок.

"Буду экономить, буду меньше ездить. Такова жизнь, идет война. А как по-другому?", — говорит Николай.

Николай об экономии. Фото: Новини.LIVE

Комфорт автомобиля

Но не все готовы менять привычный ритм из-за новых цен. Для части водителей автомобиль — это прежде всего комфорт и удобство. И отказываться от этого они пока не планируют.

"Мне комфортно. А за комфорт нужно платить. Если дорого, значит, нужно больше зарабатывать", — говорит Петр.

Петр о комфорте. Фото: Новини.LIVE

Новые цены на АЗС каждый водитель ощущает по-своему. Кто-то сократит поездки, а кто-то просто будет тратить больше денег на топливо. Но полностью отказываться от автомобилей одесситы сейчас не собираются.

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