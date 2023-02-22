Традиции приготовления обрядового хлеба в Одесской области стали нематериальным наследием Украины
Традиция приготовления и потребления обрядовых хлебов ко Дню Святого Георгия в Криничном стали нематериальным наследием Украины. Всего пять вариаций приготовления хлеба к празднику.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
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Пять обрядовых хлебов из одного замеса и в праздничный ритуал в День Святого Георгия практикуется почти 200 лет болгарским этническим меньшинством. Изготовлением хлеба занимается старшая женщина в семье. Из теста хозяйка делает пять хлебов: Боговица (в честь Бога и св. Богородицы), Рангель (в честь св. Архангела Михаила), Каравай (в честь св. Георгия) и две Ущерьки (символ праздника).
Какие есть разновидности хлеба:
- Боговица — округлый хлеб слегка плоской формы, украшенный сверху четырьмя перекрестными жгутами, уложенными на поверхности в виде цветка, символизирующего солнце и весеннее пробуждение природы. В центре хлеба — цветок "жергина" из теста или в свободных квадратах между четырьмя перекрестными жгутами расположены символы птиц и цветов.
- Ущерька — круглый немного приплюснутый хлеб с символами: расположенный по кругу незамкнутый жгут (открытый отряд для овец), нечетное количество маленьких шариков из теста (овцы), жгут в виде крюка (посох пастуха) и фигурка человека (пастух).
- Каравай — высокий праздничный хлеб, который изготавливается из разного количества жгутов, что каждая хозяйка делает в зависимости от традиций своей семьи.
- Рингел — фигурно переплетенный хлеб из двух или нескольких жгутов, обязательно со сквозным отверстием посередине. В отверстие вставляется чаша с вином и возносится с кусочками хлеба каждому из участников трапезы, который должен отведать кусочек хлеба, смочив его в вине.
В пять часов дня каждая хозяйка приносит на коллективную трапезу на улице обрядовые хлеба собственного изготовления, сковороду с Курбаном, зеленый лук, чеснок и вино. Еда разлагается на столах, расположенных вдоль улицы, за которыми собираются все жители улицы.
Напомним, рыбная уха, плацинда и милина это тоже не просто вкусно, а еще и культурное наследие вместе с обрядами и клейзмерской музыкой. Они внесены в перечень нематериального культурного наследия Украины.
Фото "Юг.Today".