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Традиції приготування обрядового хліба на Одещині стали нематеріальною спадщиною України

22 лютого 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Традиції приготування обрядового хліба на Одещині стали нематеріальною спадщиною України
Хліб випікає старша жінка в родині
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Традиція приготування та споживання обрядових хлібів до Дня Святого Георгія в селі Криничне стали нематеріальною спадщиною України. Всього є п'ять варіацій приготування хліба до свята.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. 

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П’ять обрядових хлібів з одного замісу та до святкового ритуалу на День Святого Георгія практикується майже 200 років болгарською етнічною меншиною. Виготовленням хліба займається старша з жінок в родині. 3 тіста господиня робить пʼять хлібів: Боговіца (на честь Бога і св. Богородиці), Рангель (на честь св. Архангела Михаїла), Коровай (на честь св. Георгія) і дві Ушчарьки (символ свята). 

Які є різновиди хліба:

  • Боговиця — округлий хліб злегка плескатої форми, прикрашений зверху чотирма перехресними джгутами, укладеними на поверхні у вигляді квітки, що символізує сонце і весняне пробудження природи. У центрі хліба — квітка "георгіна" з тіста або у вільних квадратах між чотирма перехресними джгутами розташовані символи птахів і квітів. 
  • Ушчарька — круглий трохи приплесканий хліб з символами: розташований по колу незамкнений джгут (відкритий загін для овець), непарна кількість маленьких кульок з тіста (вівці), джгут у вигляді гака (посох пастуха) і фігурка людини (пастух). 
  • Каравай — високий святковий хліб, що виготовляється  з  переплетених різної кількості джгутів, які кожна господиня робить в залежності від традицій своєї сім'ї. 
  • Рингел — фігурно переплетений хліб з двох або кількох джгутів, обовʼязково з наскрізним отвором посередині. В отвір вставляється чаша з вином і підноситься з шматочками хліба кожному з учасників трапези, який повинен скуштувати шматочок хліба, змочивши його у вині. 

О пʼятій годині дня кожна господиня приносить на колективну трапезу на вулиці обрядові хліби власного виготовлення, сковороду з Курбаном, зелену цибулю, часник і вино. Їжа розкладається на столах, розміщених вздовж вулиці, за якими збираються всі мешканці вулиці.

Нагадаємо, рибна юшка, плацинда та міліна це також не просто смачно, а ще й культурна спадщина разом з обрядами та клейзмерською музикою. Їх внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Фото  "Юг.Today".

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