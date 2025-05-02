Трагедия 2 мая в Одессе: как ее вспоминают горожане

Цветы около дома профсоюзов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Прошло уже более десяти лет с событий 2 мая 2014 года, но они до сих пор остаются болезненными в памяти одесситов. Тогда город оказался на грани большого конфликта, а противостояние на улицах завершилось трагически — десятки погибших и сотни пострадавших. Для кого-то этот день стал символом борьбы за украинскую Одессу, для кого-то — незаживающей раной. А кто-то до сих пор ищет ответ на главный вопрос: можно ли было избежать этой трагедии?

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы услышать мнения одесситов — как они вспоминают 2 мая и можно ли было бы избежать этой трагедии.

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Воспоминания и страх

Некоторые из горожан признаются, что во время тех событий были еще слишком маленькие, чтобы полностью осознать, что происходит. Однако даже поверхностное понимание тогда сопровождалось тревогой. Со временем, уже в более сознательном возрасте, воспоминания стали наполняться конкретными фактами, цифрами, кадрами.

"На самом деле, когда все это происходило, я была еще ребенком, поэтому особо ничего не помню, но на самом деле было страшно. И только со временем, когда я начала сама интересоваться этими событиями отдельно, поняла просто масштабы. От этого стало даже страшнее. Как по мне, почти любой трагедии можно было бы избежать, если бы не было такого равнодушия. И, в первую очередь, если бы у нас были нормальные соседи, а не Россия, которая всю историю портила нам жизнь", — рассказывает Дана.

Одесситка Дана о воспоминаниях 2 мая. Фото: Новини.LIVE

Не избежать трагедии

Другой взгляд одесситки Елены сдержанный и фаталистический. В этих словах нет ни возмущения, ни надежды — только констатация факта. Эта позиция может казаться безразличной, но она отражает усталость. Усталость от трагедий, от поисков ответов, от попыток что-то исправить в условиях, когда влияния на ход истории у обычного человека почти нет. И, возможно, любые попытки изменить ход событий были бы напрасными.

"Если бы это было можно избежать, этого бы избежали. И это произошло, потому что так случилось", — отвечает Елена.

Местная жительница Елена о трагедии. Фото: Новини.LIVE

Утраченные возможности

Среди опрошенных есть и те, кто откровенно указывает на ответственность государственных институтов. Люди считают, что трагедии можно было избежать не глобальными процессами, а конкретными действиями — организацией безопасности, надлежащей работой полиции, превентивными мерами. И именно эти просчеты они считают фатальными.

"Я думаю, что можно было избежать трагедии. В то время полиция просто подкачала, можно было бы избежать", — делится Вадим.

Одессит Вадим об упущенных возможностях. Фото: Новини.LIVE

Люди хотят ответов — не абстрактных, а конкретных. И в то же время признают сложность ситуации: было слишком много эмоций, агрессии, внешнего влияния. Но сейчас задача общества — сделать так, чтобы подобное больше не повторялось.

"Трудно сказать, но можно было бы какой-то договоренностью или дипломатическим путем что-то изменить. И это бы не привело к такой большой трагедии, пожалуй", — добавляет Виктория.

Туристка Виктория о 2 мая. Фото: Новини.LIVE

Поворотная точка

Некоторые одесситы смотрят на события 2 мая не только как на трагедию, а как на момент национального перелома. Эта позиция не умаляет потерь, но придает им смысл. Для них важно, что именно в этот день город выстоял и не позволил повторить сценарий Донецка или Луганска. И этим, убеждены они, одесситы защитили не только себя, но и южный фланг всей страны.

"Это тот день, когда Украина во время своей независимости завоевала украинскую Одессу. И это тот день, когда разрушились все планы россиян на Одессу и на юг Украины. Я думаю, что это день, когда одесситы показали свою настоящую самобытность, свою настоящую идентичность и отстояли — украинскую Одессу. Они дали понять россиянам, России, Путину и вообще всем сторонникам "русского мира", что здесь никогда не будет России, здесь будет Украина, она будет процветать, и украинская идентичность только будет возрождаться", — рассказала Майя.

Одесситка Майя о событиях 2 мая. Фото: Новини.LIVE

События 2 мая в Одессе — это не только об уличных противостояниях или отдельной дате в календаре. Это о попытке города сохранить равновесие в условиях, когда страна балансировала на грани раскола. Воспоминания о том дне у каждого свои: для кого-то — личная трагедия, для кого-то — урок истории, а для кого-то — доказательство того, что Одесса остается украинской. И именно это разнообразие мнений, от страха до достоинства, создает живую историческую память, которая никогда не должна исчезнуть.

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