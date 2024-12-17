В Одесской области десятиклассник умер во время уроков

Трагедия в школе — на Одесчине парень умер на уроке физкультуры
В одном из сел Березовского района 15-летнему школьнику стало плохо на уроках. Парню вызвали "скорую", но спасти его, к сожалению, не удалось.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 17 декабря.
Что известно
По данным правоохранителей, десятиклассник попросил выйти на уроке физкультуры. В коридоре он упал. Учителя вызвали медиков и пытались оказать домедицинскую помощь. Когда врачи прибыли на место, констатировали смерть парня.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств трагедии. Причина смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Что делать, если вам внезапно стало плохо
Отметим, что при резком ухудшении самочувствия, если вы чувствуете, что ситуация критическая, следует позвонить по телефону 103, четко рассказать случившемуся диспетчеру и предоставить ответы на все вопросы.
Срочная медицинская помощь предоставляется без направления и без декларации.
Напомним, в Одессе во время игры в волейбол скончался молодой парень. Также мы сообщали о внезапной смерти TikTok-блогера Юрия Криштопа.
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