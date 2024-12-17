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Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

17 грудня 2024 15:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині десятикласник помер під час уроків
Карета "швидкої допомоги". Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В одному з сіл Березівського району 15-річному школяру стало зле під час уроків. Хлопцю викликали "швидку", але врятувати його, на жаль, не вдалося. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 17 грудня.

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Що відомо

За даними правоохоронців, десятикласник попросився вийти на уроці фізкультури. В коридорі він впав. Учителі викликали медиків і намагалися надати домедичну допомогу. Коли лікарі прибули на місце, вони констатували смерть хлопця. 

Поліція почала розслідування обставин трагедії. Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

Що робити, якщо вам раптово стало зле

Зазначимо, що при різкому погіршенні самопочуття, якщо ви відчуваєте, що ситуація критична, слід зателефонувати за телефоном 103, чітко розказати диспетчеру, що трапилося, і надати відповіді на всі питання. 

Невідкладна медична допомога надається без направлення і без декларації.  

Нагадаємо, в Одесі під час гри у волейбол помер молодий хлопець. Також ми повідомляли про раптову смерть TikTok-блогера Юрія Криштопа.

Одеса смерть Одеська область школярі школа

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