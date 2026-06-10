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Главная Одесса Трагическая дата для Одессы: удары по городу, которые невозможно забыть

Трагическая дата для Одессы: удары по городу, которые невозможно забыть

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:45
Трагическая дата для Одессы: удары по городу, которые невозможно забыть
Последствия удара по Одессе 10 июня 2025 года. Фото: Новини.LIVЕ

Июнь для Одессы стал месяцем трагических дат, связанных с российскими атаками. В одну и ту же ночь, но с разницей в два года, город пережил разрушительные удары, унесшие жизни людей и оставившие после себя масштабные разрушения. Под обстрелом оказались жилые дома, медицинские учреждения, образовательные заведения и другие гражданские объекты.

Новини.LIVE решили вспомнить, как одесситы пережили те обстрелы.

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Атака 2023 года

В ночь на 10 июня 2023 года Одессу и область атаковали ракетами и дронами. Несмотря на работу ПВО, обломки сбитых целей упали на жилой дом в городе.

Річниця обстрілу Одеси 2023 рік
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVЕ
Річниця удару по Одесі 2023 рік
Место атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате удара погибли три человека. Среди них переселенцы из Бахмута — супружеская пара и женщина. Ранения получили 26 человек, среди которых были дети и беременная девушка.

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Річниця удару по Одесі 2023 рік
Воронка возле дома. Фото: Новини.LIVЕ

Повреждения получили жилые дома, школы и детские сады. Также враг атаковал Белгород-Днестровский район, где жители пострадали от взрывной волны.

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Річниця обстрілу Одеси 2023 рік
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ
Річниця удару по Одесі 2023 рік
Ликвидация последствий атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Кроме того, ракета попала в рекреационную зону на побережье Одесской области, где были ранены люди и повреждены частные дома.

Річниця удару по Одесі 2023 рік
Воронка после удара. Фото: Новини.LIVЕ

Удар 2025 года

Через два года, в ночь на 10 июня 2025 года, Одесса вновь оказалась под массированной атакой ударных беспилотников. По предварительным данным, российские войска применили более десяти дронов с усиленной боевой частью.

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Річниця удару по Одесі
Разрушения на месте удара. Фото: Новини.LIVЕ
Річниця обстрілу Одеси
Разрушенные балконы. Фото: Новини.LIVЕ

Тогда погибли два человека, еще девять пострадали. В городе вспыхнули многочисленные пожары, а спасатели эвакуировали людей из поврежденных домов.

Річниця удару по Одесі
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVЕ
Річниця обстрілу Одеси
Воронка на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Одним из мест атаки стал удар по медицинской инфраструктуре. Было разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи, повреждены машины скорой помощи и складские помещения.

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Наслідки обстрілу Одеси
Последствия пожара в медучреждении. Фото: Новини.LIVЕ

Также дрон попал в административную часть роддома. На момент атаки там находились более ста человек, включая новорожденных. Все они успели перейти в укрытие, поэтому обошлось без жертв.

Річниця обстрілу Одеси
Здание медучреждения после атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Последствия атаки затронули и Одесский зоопарк. Удар пришелся по технической территории, где погибло одно животное. Также были повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, пострадала киноиндустрия города. В результате обстрела были уничтожены декорации к фильму «Довженко», а также повреждены павильоны и складские помещения.

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Річниця удару по Одесі
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVЕ
Річниця удару по Одесі
Автомобиль после атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 10 июня российские войска совершили очередной ночной налет на спальные районы города, выпустив партию ударных дронов. Вражеские беспилотники нацелились на жилые кварталы, где в это время спали мирные люди. В результате взрывов повреждены высотные здания, а среди горожан есть раненые.

Также Новини.LIVE писали, что утром 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Одесса фото обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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