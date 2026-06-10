Трагічна дата для Одеси: удари по місту, які не забути

Наслідки удару по Одесі 10 червня 2025 року. Фото: Новини.LIVЕ

Червень для Одеси став місяцем трагічних дат, пов’язаних із російськими атаками. В одну й ту саму ніч, але з різницею у два роки, місто пережило руйнівні удари, які забрали життя людей та залишили по собі масштабні руйнування. Під вогнем опинилися житлові будинки, медичні заклади, освітні установи та інші цивільні об’єкти.

Новини.LIVE вирішили пригадати, як одесити пережили ті обстріли.

Атака 2023 року

У ніч на 10 червня 2023 року Одесу та область атакували ракетами й дронами. Попри роботу ППО, уламки збитих цілей впали на житловий будинок у місті.

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Місце атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Внаслідок удару загинули троє людей. Серед них переселенці з Бахмута — подружжя та жінка. Поранення дістали 26 людей, серед яких були діти та вагітна дівчина.

Вирва біля будинку. Фото: Новини.LIVЕ

Пошкоджень зазнали житлові будинки, школи та дитячі садки. Також ворог атакував Білгород-Дністровський район, де постраждали мешканці через вибухову хвилю.

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Покшоджений будинок. Фото: Новини.LIVЕ

Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Крім того, ракета влучила у рекреаційну зону на узбережжі Одещини, де були поранені люди та пошкоджені приватні будинки.

Вирва після удару. Фото: Новини.LIVЕ

Удар 2025 року

Через два роки, у ніч на 10 червня 2025 року, Одеса знову опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. За попередніми даними, російські війська застосували понад десять дронів із посиленою бойовою частиною.

Руйнації на місці удару. Фото: Новини.LIVЕ

Зруйновані балкони. Фото: Новини.LIVЕ

Тоді загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. У місті спалахнули численні пожежі, а рятувальники евакуйовували людей із пошкоджених будинків.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVЕ

Вирва на місці атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Одним із місць атаки став удар по медичній інфраструктурі. Було зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, пошкоджено карети швидкої та складські приміщення.

Наслідки пожежі у медзакладі. Фото: Новини.LIVЕ

Також дрон влучив в адміністративну частину пологового будинку. На момент атаки там перебували понад сто людей, включно з новонародженими. Усі вони встигли перейти до укриття, тому обійшлося без жертв.

Будівля медзакладу після атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Наслідки атаки зачепили й Одеський зоопарк. Удар прийшовся по технічній території, де загинула одна тварина. Також були пошкоджені господарські споруди. Крім того, постраждала кіноіндустрія міста. Через обстріл було знищено декорації до фільму "Довженко", а також пошкоджено павільйони та складські приміщення.

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVЕ

Авто після атаки. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 10 червня російські війська здійснили черговий нічний наліт на спальні райони міста, випустивши партію ударних дронів. Ворожі безпілотники поцілили по житлових кварталах, де в цей час спали мирні люди. Внаслідок вибухів пошкоджено висотки, а серед містян є поранені.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 5 травня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, було випущено дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.