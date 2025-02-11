Вероятные санкции против мэра Одессы

Мэр Геннадий Труханов. Фото: Украинская правда

Администрация 47-го президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Все из-за связей с криминалитетом и российского паспорта.

Об этом сообщает издание The Washington Mail.

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Офшоры и связи с криминалитетом

Как пишут журналисты издания, в администрации Трампа растет беспокойство относительно вероятной причастности Геннадия Труханова к одесской преступной группировке в 90-е годы и его владения значительными долями в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых гаванях.

Российский паспорт и коррупционные дела

Кроме того, в аппарате новоизбранного президента беспокоятся по поводу того, что у мэра нашего города якобы есть российское гражданство. Это вызывает серьезные опасения, поскольку чиновник, который руководит одним из ключевых портовых городов Украины, может иметь потенциальный конфликт интересов и быть уязвимым к влиянию страны-агрессора. Кроме того, недовольство в Вашингтоне вызвало и резонансное дело, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявляли Труханову подозрение относительно того, что он якобы руководил организацией, которая с 2016 по 2019 год нанесла громаде Одессы ущерб на сотни миллионов гривен.

Напомним, недавно мы также писали о предложении Трампа Украине. А также о поставках газа в Приднестровье.