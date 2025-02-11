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Трамп хочет ввести санкции против мэра Одессы Труханова

11 февраля 2025 19:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Вероятные санкции против мэра Одессы
Мэр Геннадий Труханов. Фото: Украинская правда
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Администрация 47-го президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Все из-за связей с криминалитетом и российского паспорта.

Об этом сообщает издание The Washington Mail.

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Как пишут журналисты издания, в администрации Трампа растет беспокойство относительно вероятной причастности Геннадия Труханова к одесской преступной группировке в 90-е годы и его владения значительными долями в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых гаванях.

Российский паспорт и коррупционные дела

Кроме того, в аппарате новоизбранного президента беспокоятся по поводу того, что у мэра нашего города якобы есть российское гражданство. Это вызывает серьезные опасения, поскольку чиновник, который руководит одним из ключевых портовых городов Украины, может иметь потенциальный конфликт интересов и быть уязвимым к влиянию страны-агрессора. Кроме того, недовольство в Вашингтоне вызвало и резонансное дело, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявляли Труханову подозрение относительно того, что он якобы руководил организацией, которая с 2016 по 2019 год нанесла громаде Одессы ущерб на сотни миллионов гривен.

Напомним, недавно мы также писали о предложении Трампа Украине. А также о поставках газа в Приднестровье.

США Одесса санкции Геннадий Труханов Новости Одессы
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