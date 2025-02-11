Ймовірні санкції проти мера Одеси

Мер Геннадій Труханов. Фото: Українська правда

Адміністрація 47-го президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти мера Одеси Геннадія Труханова. Усе через зв’язки з криміналітетом та російський паспорт.

Про це повідомляє видання The Washington Mail.

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Як пишуть журналісти видання, в адміністрації Трампа зростає занепокоєння щодо ймовірної причетності Геннадія Труханова до одеської злочинної групи у 90-ті роки та його володіння значними частками в чотирьох офшорних компаніях, зареєстрованих у британських податкових гаванях.

Російський паспорт та корупційні справи

Крім того, в апараті новообраного президента занепокоїлися з приводу того, що мер нашого міста має російське громадянство. Це викликає серйозні побоювання, оскільки високопосадовець, який керує одним із ключових портових міст України, може мати потенційний конфлікт інтересів і бути вразливим до впливу країни-агресора. Крім того, незадоволення у Вашингтоні викликала й резонансна справа, коли Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголошували Труханову підозру щодо того, що він начебто керував організацією, яка з 2016 по 2019 рік завдала громаді Одеси збитків на сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про пропозицію Трампа Україні. А також про постачання газу в Придністров’я.

