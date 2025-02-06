Трамп хочет развить неридвижимость и отели в Одессе

Адрес редакции The Wall Street Journal. Фото: istock

Во время последнего разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп выделил Одессу как перспективную локацию для инвестиций. В частности, в гостиничный бизнес и рынок недвижимости.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как сообщают американские журналисты, Дональд Трамп отметил, что рассматривает Одесский регион как потенциальную локацию для развития гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, новый президент США видит в Украине перспективное место для развития недвижимости и инвестиций в нее. Все из-за большого количества курортных и рекреационных зон, которые есть в Одесской области.

"Он также говорил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украина может быть хорошей локацией для развития рынка недвижимости, периодически вспоминая город Одессу, передает лицо, которое принимало участие в той дискуссии",— пишут журналисты издания.

Текст из американской газеты. Фото: скриншот

Напомню, недавно мы писали об указе Трампа по трангендерным спортсменкам. А также о приезде Келлога в Украину 20 февраля.