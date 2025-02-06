Трамп хочет развить неридвижимость и отели в Одессе

Трамп назвал Одессу привлекательным местом для инвестиций
Во время последнего разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп выделил Одессу как перспективную локацию для инвестиций. В частности, в гостиничный бизнес и рынок недвижимости.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Почему Одесса
Как сообщают американские журналисты, Дональд Трамп отметил, что рассматривает Одесский регион как потенциальную локацию для развития гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, новый президент США видит в Украине перспективное место для развития недвижимости и инвестиций в нее. Все из-за большого количества курортных и рекреационных зон, которые есть в Одесской области.
"Он также говорил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украина может быть хорошей локацией для развития рынка недвижимости, периодически вспоминая город Одессу, передает лицо, которое принимало участие в той дискуссии",— пишут журналисты издания.
Напомню, недавно мы писали об указе Трампа по трангендерным спортсменкам. А также о приезде Келлога в Украину 20 февраля.
Читайте Новини.LIVE!