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Трамп назвав  Одесу привабливим місцем для інвестицій

6 лютого 2025 11:44
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Трамп хоче розвинути неріхомість і готелі в Одесі
Адреса редакції The Wall Street Journal. Фото: istock
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Під час осінньої розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп виділив Одесу як перспективну локацію для інвестицій. Зокрема  у готельний бізнес та ринок нерухомості.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.  

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Як повідомляють американські журналісти, Дональд Трамп відмітив, що розглядає Одеський регіон як потенційну локацію для розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Крім того,  новий президент США бачить Україну як перспективне місце для розвитку нерухомості та інвестицій в неї. Усе через велику кількість курортних та рекреаційних зон, які є на Одещині.

"Він також казав українському президенту Володимиру Зеленському, що Україна може бути гарною локацією для розвитку ринку нерухомості, періодично згадуючи місто Одесу, передає особа яка приймала участь в тій дискусії", — пишуть журналісти видання.

Трамп назвав  Одесу привабливим місцем для інвестицій - фото 1
Текст з американської газети. Фото: скриншот

Нагадаю, нещодавно ми писали про указ Трампа щодо трангендерних спортсменок. А також про приїзд Келлога в Україну 20 лютого.
 

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