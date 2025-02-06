Трамп хоче розвинути неріхомість і готелі в Одесі

Трамп назвав Одесу привабливим місцем для інвестицій
Під час осінньої розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп виділив Одесу як перспективну локацію для інвестицій. Зокрема у готельний бізнес та ринок нерухомості.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Чому Одеса
Як повідомляють американські журналісти, Дональд Трамп відмітив, що розглядає Одеський регіон як потенційну локацію для розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Крім того, новий президент США бачить Україну як перспективне місце для розвитку нерухомості та інвестицій в неї. Усе через велику кількість курортних та рекреаційних зон, які є на Одещині.
"Він також казав українському президенту Володимиру Зеленському, що Україна може бути гарною локацією для розвитку ринку нерухомості, періодично згадуючи місто Одесу, передає особа яка приймала участь в тій дискусії", — пишуть журналісти видання.
Нагадаю, нещодавно ми писали про указ Трампа щодо трангендерних спортсменок. А також про приїзд Келлога в Україну 20 лютого.
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