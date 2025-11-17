Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Трассу Одесса-Рени возле Планки частично перекроют — причины

Трассу Одесса-Рени возле Планки частично перекроют — причины

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 10:46
обновлено: 10:27
Ремонт дороги Одесса-Рени: движение затруднено
Отремонтированная дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На трассе М-15 Одесса-Рени начали ремонт дорожного покрытия. Из-за работ движение транспорта возле Паланки временно организовали в реверсном режиме. Водителям советуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки. О завершении ремонта сообщат отдельно.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Ремонт дороги

На 53-м километре транзитного участка автодороги М-15 Одесса-Рени стартовали работы по восстановлению покрытия. Их выполняют в рамках эксплуатационного содержания, чтобы улучшить состояние проезда на важном отрезке трассы, ведущем в направлении Бухареста. Из-за ремонта на этом участке ввели временное реверсное движение.

Водителей предупредят о начале работ дорожные знаки, установленные перед местом ограничения. В службе отмечают, что движение может быть замедленным, поэтому лучше заранее выбирать время и маршрут поездки. Работы продолжаются, а об их завершении проинформируют дополнительно.

Напомним, мы сообщали о том, что вблизи Парижа появилась дорога, на которой можно заряжать электромобили. Также мы писали, что в одном из парков Одессы отремонтируют уборную за миллион гривен.

Одесса ремонт дороги авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
