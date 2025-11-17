Ремонт дороги Одесса-Рени: движение затруднено

Отремонтированная дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На трассе М-15 Одесса-Рени начали ремонт дорожного покрытия. Из-за работ движение транспорта возле Паланки временно организовали в реверсном режиме. Водителям советуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки. О завершении ремонта сообщат отдельно.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

На 53-м километре транзитного участка автодороги М-15 Одесса-Рени стартовали работы по восстановлению покрытия. Их выполняют в рамках эксплуатационного содержания, чтобы улучшить состояние проезда на важном отрезке трассы, ведущем в направлении Бухареста. Из-за ремонта на этом участке ввели временное реверсное движение.

Водителей предупредят о начале работ дорожные знаки, установленные перед местом ограничения. В службе отмечают, что движение может быть замедленным, поэтому лучше заранее выбирать время и маршрут поездки. Работы продолжаются, а об их завершении проинформируют дополнительно.

