В одесском парке отремонтируют общественный туалет за миллион

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:57
обновлено: 17:03
Капремонт в Стамбульском парке Одессы: обновят туалет и фонтан
Стамбульский парк в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Стамбульском парке в Одессе восстановят старую общественную уборную и обновят главный фонтан. На работы направят более двух миллионов гривен из городского бюджета. Коммунальщики говорят, что ремонт нужен немедленно, ведь оба объекта в критическом состоянии.

Об этом стало известно из совместного заседания комиссий по вопросам планирования, бюджета и финансов и ЖКХ.

Читайте также:

Ремонт уборной в одесском парке

Из видео заседания стало известно, что общая сумма расходов — примерно 2,5 млн грн, из которых 1 млн гривен направят на туалет, а 1,5 млн — на фонтан.

Уборная, по словам представителей департамента городского хозяйства, не ремонтировалась десятилетиями. В ней изношены инженерные сети, потрескавшиеся стены и фасад, а внутренние помещения требуют полного обновления. После реконструкции планируют осовременить санузлы, заменить коммуникации и обновить внешний вид здания.

Что не так с фонтаном в Стамбульском парке

Не меньше проблем и с главным фонтаном парка. Его чаша протекает, а гидроизоляция и электрооборудование вышли из строя. В проекте предусмотрена установка нового электро- и гидрооборудования, обновление гидроизоляции и нового покрытия. Коммунальщики говорят, что фонтан давно нуждался в капремонте, ведь его неоднократно повреждали вандалы, а мелкий ремонт уже не помогал.

Во время заседания депутаты поинтересовались, уместно ли проводить такие работы перед зимой. Представители КП заверили, что температурный режим позволяет выполнять необходимые этапы, поэтому ремонты начнут еще в этом году.

Напомним, в Одесской области на электронном аукционе продают базу отдыха "Ракета" за более чем миллион гривен. Также мы писали, что в Беляевке за три миллиона школа получит собственную солнечную электростанцию, чтобы работать автономно даже во время отключений.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
