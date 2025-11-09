Відео
Україна
В одеському парку відремонтують громадську вбиральню за мільйон

В одеському парку відремонтують громадську вбиральню за мільйон

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 17:57
Оновлено: 17:03
Капремонт у Стамбульському парку Одеси: оновлять туалет і фонтан
Стамбульський парк в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Стамбульському парку в Одесі відновлять стару громадську вбиральню та оновлять головний фонтан. На роботи спрямують понад два мільйони гривень із міського бюджету. Комунальники кажуть, що ремонт потрібен негайно, адже обидва об’єкти у критичному стані.

Про це стало відомо зі спільного засідання комісій з питань планування, бюджету і фінансів та ЖКГ.

Читайте також:

Ремонт вбиральні в одеському парку

З відео засідання стало відомо, що загальна сума витрат — приблизно 2,5 млн грн, із яких 1 млн гривень спрямують на туалет, а 1,5 млн — на фонтан.

Вбиральня, за словами представників департаменту міського господарства, не ремонтувалася десятиліттями. У ній зношені інженерні мережі, потріскані стіни та фасад, а внутрішні приміщення потребують повного оновлення. Після реконструкції планують осучаснити санвузли, замінити комунікації й оновити зовнішній вигляд будівлі.

Що не так з фонтаном в Стамбульському парку

Не менше проблем і з головним фонтаном парку. Його чаша протікає, а гідроізоляція та електрообладнання вийшли з ладу. У проєкті передбачено встановлення нового електро- та гідрообладнання, оновлення гідроізоляції та нового покриття. Комунальники кажуть, що фонтан давно потребував капремонту, адже його неодноразово пошкоджували вандали, а дрібний ремонт уже не допомагав.

Під час засідання депутати поцікавилися, чи доречно проводити такі роботи перед зимою. Представники КП запевнили, що температурний режим дозволяє виконувати необхідні етапи, тож ремонти почнуть ще цього року.

Нагадаємо, в Одеській області на електронному аукціоні продають базу відпочинку "Ракета" за понад мільйон гривень. Також ми писали, що у Біляївці за три мільйони школа отримає власну сонячну електростанцію, щоб працювати автономно навіть під час відключень. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
