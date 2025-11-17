Відео
Головна Одеса Трасу Одеса-Рені біля Планки частково перекриють — причини

Трасу Одеса-Рені біля Планки частково перекриють — причини

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 10:46
Оновлено: 10:27
Ремонт дороги Одеса–Рені: рух ускладнено
Відремонтована дорога на Одещині. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На трасі М-15 Одеса-Рені розпочали ремонт дорожнього покриття. Через роботи рух транспорту біля Паланки тимчасово організували у реверсному режимі. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки. Про завершення ремонту повідомлять окремо.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

Ремонт дороги

На 53-му кілометрі транзитної ділянки автодороги М-15 Одеса–Рені стартували роботи з відновлення покриття. Їх виконують у межах експлуатаційного утримання, щоб покращити стан проїзду на важливому відрізку траси, що веде в напрямку Бухареста. Через ремонт на цій ділянці запровадили тимчасовий реверсний рух.

Водіїв попередять про початок робіт дорожні знаки, встановлені перед місцем обмеження. У службі наголошують, що рух може бути уповільненим, тому краще завчасно обирати час та маршрут поїздки. Роботи тривають, а про їх завершення поінформують додатково.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що поблизу Парижа з'явилася дорога, на якій можна заряджати електромобілі. Також ми писали, що в одному із парків Одеси відремонтують вбиральню за мільйон гривень.

Одеса ремонт дороги авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
