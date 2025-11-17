Ремонт дороги Одеса–Рені: рух ускладнено

Відремонтована дорога на Одещині. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На трасі М-15 Одеса-Рені розпочали ремонт дорожнього покриття. Через роботи рух транспорту біля Паланки тимчасово організували у реверсному режимі. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки. Про завершення ремонту повідомлять окремо.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

На 53-му кілометрі транзитної ділянки автодороги М-15 Одеса–Рені стартували роботи з відновлення покриття. Їх виконують у межах експлуатаційного утримання, щоб покращити стан проїзду на важливому відрізку траси, що веде в напрямку Бухареста. Через ремонт на цій ділянці запровадили тимчасовий реверсний рух.

Водіїв попередять про початок робіт дорожні знаки, встановлені перед місцем обмеження. У службі наголошують, що рух може бути уповільненим, тому краще завчасно обирати час та маршрут поїздки. Роботи тривають, а про їх завершення поінформують додатково.

