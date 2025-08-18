ДТП в Одесской области с погибшими и пострадавшими - как так случилось что грузовик столкнулся с легковушкой

Трасса Одесса-Рени заблокирована — серьезное ДТП с жертвами
На трассе Одесса-Рени произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. К сожалению, известно о погибших и пострадавших в результате ДТП. Движение транспорта там сейчас затруднено.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности трагедии
ДТП произошло на трассе сообщением Одесса — Рени, на перекрестке населенных пунктов Белгород-Днестровский и Староказачье. В результате аварии сейчас там затруднено движение транспорта. Предварительно, произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства ДТП и организуют реверсное движение транспорта.
"Просим учесть данную информацию. Также в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой",— говорится в сообщении полицейских.
