Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Трасса Одесса-Рени заблокирована — серьезное ДТП с жертвами

Трасса Одесса-Рени заблокирована — серьезное ДТП с жертвами

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:59
ДТП в Одесской области с погибшими и пострадавшими - как так случилось что грузовик столкнулся с легковушкой
ДТП на дороге. Фото: Национальная полиция Украины

На трассе Одесса-Рени произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. К сожалению, известно о погибших и пострадавших в результате ДТП. Движение транспорта там сейчас затруднено.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности трагедии

ДТП произошло на трассе сообщением Одесса — Рени, на перекрестке населенных пунктов Белгород-Днестровский и Староказачье. В результате аварии сейчас там затруднено движение транспорта. Предварительно, произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства ДТП и организуют реверсное движение транспорта.

"Просим учесть данную информацию. Также в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой",— говорится в сообщении полицейских.

None - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот с сайта ГУНП

Напомним, недавно мы писали о самом сложном в мире тесте на ПДД. А также о том, каким образом Китай захватывает украинский авторынок.

ДТП Одесса дороги Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации