ДТП в Одесской области с погибшими и пострадавшими - как так случилось что грузовик столкнулся с легковушкой

ДТП на дороге. Фото: Национальная полиция Украины

На трассе Одесса-Рени произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. К сожалению, известно о погибших и пострадавших в результате ДТП. Движение транспорта там сейчас затруднено.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности трагедии

ДТП произошло на трассе сообщением Одесса — Рени, на перекрестке населенных пунктов Белгород-Днестровский и Староказачье. В результате аварии сейчас там затруднено движение транспорта. Предварительно, произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства ДТП и организуют реверсное движение транспорта.

"Просим учесть данную информацию. Также в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой",— говорится в сообщении полицейских.

Сообщение полиции. Фото: скриншот с сайта ГУНП

Напомним, недавно мы писали о самом сложном в мире тесте на ПДД. А также о том, каким образом Китай захватывает украинский авторынок.