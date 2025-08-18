ДТП на Одещині із загиблими та постраждалими - як так сталося що вантажівка зіткнулася з легковиком

ДТП на дорозі. Фото: Національна поліція України

На трасі Одеса-Рені сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобілю. На жаль, відомо про загиблих та постраждалих внаслідок ДТП. Рух транспорту там наразі ускладнено.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці трагедії

ДТП сталося на трасі сполученням Одеса – Рені, на перехресті населених пунктів Білгород-Дністровський та Старокозаче. Внаслідок аварії наразі там ускладнено рух транспорту. Попередньо, сталося зіткнення вантажівки та легковик, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП та організовують реверсний рух транспорту.

"Просимо врахувати дану інформацію. Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою",— йдеться у повідомленні поліцейських.

Повідомлення поліції. Фото: скріншот з сайту ГУНП

