Ситуация на дорогах на трассе М-15 Одесса-Рени: есть ли пробки сейчас

Надо подождать с выездом за границу — фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой в понедельник днем, 8 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает пяти километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено из-за большого количества желающих.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и в пределах Броски. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на топливо
По данным мониторингового портала, 8 июля средняя стоимость бензинов , дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,50 грн/л;
- дизельное топливо — 52,67 грн/л;
- сжиженный газ — 26,60 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".
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