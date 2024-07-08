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Надо подождать с выездом за границу — фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени

8 июля 2024 13:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ситуация на дорогах на трассе М-15 Одесса-Рени: есть ли пробки сейчас
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой в понедельник днем, 8 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает пяти километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.

Пробки в направлении Паланки, Молдова. 8 июля
Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено из-за большого количества желающих.

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора" 8 июля
Ситуация на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и в пределах Броски. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.

Пробки в направлении Орловки 8 июля
Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть" 8 июля
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового портала, 8 июля средняя стоимость бензинов , дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,50 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,67 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,60 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".

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