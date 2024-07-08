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Треба почекати з виїздом за кордон — фіксують ся значні затори на трасі Одеса — Рені

8 липня 2024 13:11
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація на дорогах на трасі М-15 Одеса-Рені: чи є затори зараз
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вдень, 8 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску поступово збирається черга з охочих перетнути кордон.

Затори у напрямку Паланки, Молдова. 8 липня
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Рух ускладнений через велику кількість охочих.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 8 липня
Ситуація на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в межах Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги немає. 

Затори у напрямку Орлівки 8 липня
Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 8 липня
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 8 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,50 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 26,60 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

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