Ситуація на дорогах на трасі М-15 Одеса-Рені: чи є затори зараз

Треба почекати з виїздом за кордон — фіксують ся значні затори на трасі Одеса — Рені
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вдень, 8 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає п'яти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску поступово збирається черга з охочих перетнути кордон.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Рух ускладнений через велику кількість охочих.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в межах Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 8 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,50 грн/л;
- дизельне пальне — 52,67 грн/л;
- скраплений газ — 26,60 грн/л.
Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".
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