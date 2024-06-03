Надо наносить удары по энергообъектам — Братчук об ослаблении врага

Разрушен объект энергетики в результате российских атак. Фото: ДТЭК

Украина должна ослаблять все ресурсно работающее на войну России против Украины. Он подчеркнул необходимость ударов по энергетическим объектам России, ведь их уничтожение может ослабить боевые возможности врага.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил Спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

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Удары по энергетическим объектам

Для защиты Украины нужно расширить цели для ударов. Ими должны стать и энергетические объекты России, которые критически важны для обеспечения работы военной инфраструктуры.

"Надо бить и по энергетическим объектам России, которые обеспечивают функционирование этой инфраструктуры. Я понимаю, что партнеры, возможно, еще не готовы к этому. С другой стороны, какие еще нужны доказательства для того, что именно такой подход был бы вполне оправданным", — заявил он.

Также он добавил, что разрешения на использование западного оружия на территории России могут стать большим шагом вперед для Украины. Спикер УДА отметил, что это решение является значительным достижением, но за его результативностью еще нужно наблюдать.

Атаки на энергетику Украины

Мы писали, что Россия не перестает атаковать объекты энергетической системы нашей страны. Так, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупантынанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.

В результате атак, на территории Одесской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Такое решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.