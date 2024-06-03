Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Треба завдавати уражень по енергооб'єктах  — Братчук про послаблення  ворога arrow

Треба завдавати уражень по енергооб'єктах  — Братчук про послаблення  ворога

3 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Треба завдавати уражень по енергооб'єктах  — Братчук про послаблення  ворога
Зруйнований об'єкт енергетики в результаті російських атак. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Україна має послаблювати усе, що ресурсно працює на війну Росії проти України. Він підкреслив необхідність ударів по енергетичних об'єктах Росії, адже їх знищення може значно послабити бойові можливості ворога.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Удари по енергетичних об'єктах

Для захисту України необхідно розширити цілі для ударів. Ними повинні стати й енергетичні об'єкти Росії, які є критично важливими для забезпечення роботи військової інфраструктури. 

"Треба бити і по енергетичних об'єктах Росії, які забезпечують функціонування цієї інфраструктури. Я розумію, що партнери, можливо, ще не готові до цього. З іншого боку — які ще потрібні докази для того, що саме такий підхід був би цілком виправданим?" — заявив він. 

Також він додав, що дозволи на використання західної зброї на території Росії можуть стати "великим кроком уперед" для України. Речник УДА зазначив, що це рішення є значним досягненням, але за його результативністю ще потрібно спостерігати.

Атаки на енергетику України

Ми писали, що Росія не перестає атакувати об'єкти енергетичної системи нашої країни. Так,  у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. 

Внаслідок атак на території Одеській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення світла. Таке рішення прийняли через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.

Одеська область
Одеса
війна
Новини Одеси
Сергій Братчук
сфера енергетики
російські війська
росіяни
ракетний удар
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня