Зруйнований об'єкт енергетики в результаті російських атак. Фото: ДТЕК

Україна має послаблювати усе, що ресурсно працює на війну Росії проти України. Він підкреслив необхідність ударів по енергетичних об'єктах Росії, адже їх знищення може значно послабити бойові можливості ворога.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Удари по енергетичних об'єктах

Для захисту України необхідно розширити цілі для ударів. Ними повинні стати й енергетичні об'єкти Росії, які є критично важливими для забезпечення роботи військової інфраструктури.

"Треба бити і по енергетичних об'єктах Росії, які забезпечують функціонування цієї інфраструктури. Я розумію, що партнери, можливо, ще не готові до цього. З іншого боку — які ще потрібні докази для того, що саме такий підхід був би цілком виправданим?" — заявив він.

Також він додав, що дозволи на використання західної зброї на території Росії можуть стати "великим кроком уперед" для України. Речник УДА зазначив, що це рішення є значним досягненням, але за його результативністю ще потрібно спостерігати.

Атаки на енергетику України

Ми писали, що Росія не перестає атакувати об'єкти енергетичної системи нашої країни. Так, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Внаслідок атак на території Одеській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення світла. Таке рішення прийняли через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.