В Одессе продают элитный дом за три миллиона долларов — фото

Три миллиона долларов за дом в Одессе— как он выглядит
В одном из закрытых кооперативов в Одессе продается элитный дом, площадь которого составляет 600 квадратных метров. Риелторы оценивают дом в три миллиона долларов.
Объявление выставили в OLX во вторник, 18 июня.
Как выглядит дом за три миллиона долларов
В описании объявления о продаже указано, что здание расположено в охраняемом закрытом кооперативе в районе восьмой станции Большого Фонтана. Общая площадь участка составляет 15 соток, а площадь дома – 600 метров квадратных.
В доме есть кухня-столовая, гостиная с выходом на террасу, кабинет, четыре спальни, четыре гардеробы. Также на участке в зоне отдыха построен открытый бассейн и есть гараж, рассчитанный на два автомобиля.
Напомним, на украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос. Однако количество сделок в два раза ниже, чем было до полномасштабной войны.
Также мы писали, что весной 2024 года на украинском вторичном рынке недвижимости изменились цены на однокомнатные квартиры. В некоторых регионах стоимость резко упала, в некоторых существенно выросла.
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