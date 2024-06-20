В Одессе продают элитный дом за три миллиона долларов — фото

Дом в Одессе затри миллиона долларов. Фото: OLX

В одном из закрытых кооперативов в Одессе продается элитный дом, площадь которого составляет 600 квадратных метров. Риелторы оценивают дом в три миллиона долларов.

Объявление выставили в OLX во вторник, 18 июня.

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Объявления о продаже на OLX. Фото: скриншот

В описании объявления о продаже указано, что здание расположено в охраняемом закрытом кооперативе в районе восьмой станции Большого Фонтана. Общая площадь участка составляет 15 соток, а площадь дома – 600 метров квадратных.

Дом внутри. Фото: OLX

Терраса дома. Фото: OLX

Бассейн на территории. Фото: OLX

В доме есть кухня-столовая, гостиная с выходом на террасу, кабинет, четыре спальни, четыре гардеробы. Также на участке в зоне отдыха построен открытый бассейн и есть гараж, рассчитанный на два автомобиля.

Напомним, на украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос. Однако количество сделок в два раза ниже, чем было до полномасштабной войны.

Также мы писали, что весной 2024 года на украинском вторичном рынке недвижимости изменились цены на однокомнатные квартиры. В некоторых регионах стоимость резко упала, в некоторых существенно выросла.