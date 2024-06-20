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Три мільйони доларів за будинок в Одесі — який він має вигляд

20 червня 2024 18:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
В Одесі продають елітний будинок за три мільйони доларів — фото
Будинок в Одесі затри мілйьони доларів. Фото: OLX
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів. 

Оголошення виставили у OLX у вівторок, 18 червня.

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Оголошення про продаж на OLX. Фото: скриншот

В описі оголошення про продаж зазначено, що будинок розташований у закритому кооперативі, який охороняється, у районі восьмої станції Великого Фонтану. Загальна площа ділянки складає 15 соток, а площа будинку — 600 метрів квадратних.

Палаццо на 15-ти сотках! 8 ст.Б.Фонтана! Закрытый кооператив! 1A37
Будинок всередині. Фото: OLX
Палаццо на 15-ти сотках! 8 ст.Б.Фонтана! Закрытый кооператив! 1A37
Тераса будинку. Фото: OLX
Палаццо на 15-ти сотках! 8 ст.Б.Фонтана! Закрытый кооператив! 1A37
Басейн на території. Фото: OLX

У домі є кухня-їдальня, вітальня із виходом на терасу, кабінет, чотири спальні, чотри гардероби. Також на ділянці у зоні відпочинку збудовано відкритий басейн та є гараж, який розрахований на два автомобілі.

Нагадаємо, на українському ринку нерухомості поволі зростає попит. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.

Також ми писали, що навесні 2024 року на українському вторинному ринку нерухомості змінились ціни на однокімнатні квартири. У деяких регіонах вартість різко впала, у деяких — суттєво зросла.

Одеса
нерухомість
ціни на квартири
житло
продаж
будинок

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