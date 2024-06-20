В Одесі продають елітний будинок за три мільйони доларів — фото

Будинок в Одесі затри мілйьони доларів. Фото: OLX

В одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів.

Оголошення виставили у OLX у вівторок, 18 червня.

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Оголошення про продаж на OLX. Фото: скриншот

В описі оголошення про продаж зазначено, що будинок розташований у закритому кооперативі, який охороняється, у районі восьмої станції Великого Фонтану. Загальна площа ділянки складає 15 соток, а площа будинку — 600 метрів квадратних.

Будинок всередині. Фото: OLX

Тераса будинку. Фото: OLX

Басейн на території. Фото: OLX

У домі є кухня-їдальня, вітальня із виходом на терасу, кабінет, чотири спальні, чотри гардероби. Також на ділянці у зоні відпочинку збудовано відкритий басейн та є гараж, який розрахований на два автомобілі.

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