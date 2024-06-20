В Одесі продають елітний будинок за три мільйони доларів — фото

Три мільйони доларів за будинок в Одесі — який він має вигляд
В одному із закритих кооперативів в Одесі продають елітний будинок, площа якого становить 600 квадратних метрів. Рієлтори оцінюють дім у три мільйони доларів.
Оголошення виставили у OLX у вівторок, 18 червня.
Як виглядає будинок за три мільйони доларів
В описі оголошення про продаж зазначено, що будинок розташований у закритому кооперативі, який охороняється, у районі восьмої станції Великого Фонтану. Загальна площа ділянки складає 15 соток, а площа будинку — 600 метрів квадратних.
У домі є кухня-їдальня, вітальня із виходом на терасу, кабінет, чотири спальні, чотри гардероби. Також на ділянці у зоні відпочинку збудовано відкритий басейн та є гараж, який розрахований на два автомобілі.
Нагадаємо, на українському ринку нерухомості поволі зростає попит. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.
Також ми писали, що навесні 2024 року на українському вторинному ринку нерухомості змінились ціни на однокімнатні квартири. У деяких регіонах вартість різко впала, у деяких — суттєво зросла.
Читайте Новини.LIVE!