В Черном море кораблей врага нет — угроза для Одесской области

Три ракетоносителя наготове — опасность для Одесчины
Россия вывела все свои ракетоносители из Черного моря. Но в Средиземной акватории пока фиксируется присутствие военных кораблей врага, снаряженных "Калибрами".
Об этом 8 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном и Азовском морях пока что примутності врага не зафиксировано. В Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые являются носителями 26 крылатых ракет.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, которые затем продолжили движение в сторону Босфора. К Азовскому морю направлялись 3 корабля, 2 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о том, почему РФ пойдет на эскалацию конфликта. А также о боестолкновениях на фронте.
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